¿Sabías que el CEO de Instagram es un ciudadano israelí cuya familia vive en tierras palestinas robadas? (EN)

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri , ha publicado muchas veces sobre su vínculo con Israel. En su cuenta, ha compartido fotos de sus "veranos en Yafo" con su padre e hijos. Ha publicado sobre sus "desayunos con su safta en Tel Aviv" de niño. Habla con naturalidad de helados en la playa, reuniones familiares y recuerdos de la infancia. Dice que creció pasando todos los veranos en Israel. Está orgulloso.