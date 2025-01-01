edición general
¿Sabías que el CEO de Instagram es un ciudadano israelí cuya familia vive en tierras palestinas robadas? (EN)

¿Sabías que el CEO de Instagram es un ciudadano israelí cuya familia vive en tierras palestinas robadas? (EN)

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri , ha publicado muchas veces sobre su vínculo con Israel. En su cuenta, ha compartido fotos de sus "veranos en Yafo" con su padre e hijos. Ha publicado sobre sus "desayunos con su safta en Tel Aviv" de niño. Habla con naturalidad de helados en la playa, reuniones familiares y recuerdos de la infancia. Dice que creció pasando todos los veranos en Israel. Está orgulloso.

Comentarios destacados:        
Supercinexin
Me alegro de jamás haber tenido cuenta en esa puta mierda.
8
Mustela
#5 Ya somos dos.
1
Dav3n
#9 Cuatro
1
troll_hdlgp
#11 Otro más :troll:
1
iñakiss
#5 me alegro por ti, yo empecé como una manera de editar las fotos de mi hija cuando nació en perfil privado que solo lo veía yo, como viajaba mucho y además solo, de vez en cuando se me abría el círculo y archivé (no se veían) las fotos personales como de mi hija…y no deja de ser una pequeña adicción absurda de dopamina, y como dice mi pareja, de ser incluso presuntuoso…pero es que realmente tengo fotos espectaculares de destinos poco convencionales.
Mi pareja no tiene y es una de las…   » ver todo el comentario
0
MisturaFina
Acaso sorprende que en cada momopolio haya un sionista??
A eso se dedican, a comprar monopolios.
11
Dav3n
#4 En realidad tiene hay un sustantivo superbíblico que lo define a la ferpección: usura.
0
Meneanauta
A tomar Instagram, mira que estaba ya dudando si instalarlo. A tomar.
5
Sizygy
#2 same here.
2
shotgan
#2 si "instalarlo". Ya no borrarlo, instalarlo. A estas alturas xD

Tranquilo que no creo que esten llorando
0
NoMeVeas
#13 DarthAcan, si no estas de acuerdo con un boicot a Israel, como se ha hecho con Rusia, ¿me estas diciendo que estas a favor de una guerra contra Israel? xD
¿Cuál es tu alternativa? Sorprendeme.
2
DarthAcan
#16 No estaba a favor del boicot a Rusia, ni al de Israel ni al de productos catalanes. A partir de ahí puedes extrapolar qué estoy a favor de la guerra contra quien te de la gana.
0
cdya
Siempre me ha caído mal Instagram, un escaparate de estatus más que un espacio de conexión real; pues ahora aún me cae peor.
1
JanSolo
#13 Di claramente si estás a favor o en contra de lo que está haciendo Israel porque personalmente creo que estás a favor pero te cuidas de no decirlo o dices que estás en contra pero con peros.
0
DarthAcan
#20 Estoy en contra. No he dicho nada porque #12 ya ha sacado las conclusiones que le ha dado la gana y ha pedido para mi la pena de muerte...
0
davhcf
Otra razón más para huir de ahí, por si no fuera suficiente con la adicción y distracción que genera y todos los datos que regalamos.
0
DarthAcan
Y ahora...¿dónde van a posturear los amigos de los boicots a Israel?
2
NoMeVeas
#1 Ah, que estas a favor del genocidio. Todos los de siempre, juntos. No falla uno a la fiesta. El famoso libre pensamiento que os hace pensar a todos de la misma forma incoherente e hipócrita.

Entiende que si eres así, estoy en mi derecho de defenderme de tu extremismo y pedir activamente tu pena de muerte.
2
DarthAcan
#12 No, estoy en contra de los boicots :-*

Y tú me acusas de extremismo xD xD xD
0
endy
por extensión según el modo de razonar actual, ahora todos los que usan Instagram son nazis
0
security_incident
#6 yo lo uso única y exclusivamente para enseñar y publicar todas las cosas nazis que hacen
1
par
#6 Tu 'logica' flaquea un poco (bastante).

(y no - no tengo cuenta y pienso que Instagram genera unas dinamicas de mierda en la sociedad)
0

