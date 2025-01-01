¿Sabías que el CEO de Instagram es un ciudadano israelí cuya familia vive en tierras palestinas robadas? (EN)

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri , ha publicado muchas veces sobre su vínculo con Israel. En su cuenta, ha compartido fotos de sus "veranos en Yafo" con su padre e hijos. Ha publicado sobre sus "desayunos con su safta en Tel Aviv" de niño. Habla con naturalidad de helados en la playa, reuniones familiares y recuerdos de la infancia. Dice que creció pasando todos los veranos en Israel. Está orgulloso.
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , instagram , meta , mosseri
