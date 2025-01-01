Amaral, la víctima perfecta de la 'manada digital' a lo largo de veinte años

"Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de @bunburyoficial. Con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó. Basta ya!". El pasado 15 de agosto, el emblemático grupo musical Amaral escribía este breve pero contundente texto en respuesta un tuit en el que un usuario volvía a traer al timeline algo que para algunos sonará a vieja polémica.
Eran otros tiempos de internet. Hoy es impensable bajo la falsa premisa que señalan en el artículo, la libertad de expresión. Entendida así es como defender el atropello múltiple porque libertad de tránsito.
Una pena, no podemos tener cosas bonitas por unos pocos.
A día de hoy cualquiera puede ser linchado por desconocidos en las redes sociales, por cualquier motivo.
Celebran atropellos a ciclistas, insultan a mujeres, a homsexuales, a ecologistas, a zurdos...
Casi todos son de la misma zona infecta de la sociedad, pero no les digas nada que se enfadan porque "ellos no son asi".
Aquí se banea única y exclusivamente con motivos ideológicos y eso lo sabe alguien que recuerda esa época aún con una cuenta de 5 meses