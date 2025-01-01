Amaral, la víctima perfecta de la 'manada digital' a lo largo de veinte años

"Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de @bunburyoficial. Con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó. Basta ya!". El pasado 15 de agosto, el emblemático grupo musical Amaral escribía este breve pero contundente texto en respuesta un tuit en el que un usuario volvía a traer al timeline algo que para algunos sonará a vieja polémica.