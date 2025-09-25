Ya hay 35 capitales de provincia en los que los compradores encuentran menos oferta de vivienda disponible que nunca

La desaparición de la oferta de vivienda se ha acelerado en los principales mercados del país. Ya hay 35 capitales de provincia en los que los compradores encuentran menos oferta disponible que nunca. Ya han alcanzado su mínimo histórico València, Alicante, Bilbao, San Sebastián, Madrid y Palma de Mallorca.
| etiquetas: vivienda , casas , españa
Tirando a la gente que vive aquí de las ciudades, ya que los jovenes tampoco pueden acceder a vivienda. Compran fondos, especuladores... todo por los de "los españoles primero" para sustituirnos por guiris.
Escribí sobre ello: La burbuja inmobiliaria está detrás de la campaña contra las pensiones www.meneame.net/m/Artículos/burbuja-inmobiliaria-esta-detras-campana-
El asunto es preguntarse quién la compra y para qué.