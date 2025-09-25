edición general
Ya hay 35 capitales de provincia en los que los compradores encuentran menos oferta de vivienda disponible que nunca

La desaparición de la oferta de vivienda se ha acelerado en los principales mercados del país. Ya hay 35 capitales de provincia en los que los compradores encuentran menos oferta disponible que nunca. Ya han alcanzado su mínimo histórico València, Alicante, Bilbao, San Sebastián, Madrid y Palma de Mallorca.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Por esto atacan a los pensionistas y boomers en medios, redes, para que vean peligrar sus pensiones y vendan sus casas metiéndoles miedo

Tirando a la gente que vive aquí de las ciudades, ya que los jovenes tampoco pueden acceder a vivienda. Compran fondos, especuladores... todo por los de "los españoles primero" para sustituirnos por guiris.

Escribí sobre ello: La burbuja inmobiliaria está detrás de la campaña contra las pensiones www.meneame.net/m/Artículos/burbuja-inmobiliaria-esta-detras-campana-
2 K 40
Andreham #5 Andreham
Si las casas están vendidas, la oferta baja.

El asunto es preguntarse quién la compra y para qué.
0 K 8
#3 Cntrl
Vamos a aumentar las dificultades a promotores y constructores. Que puede salir mal
0 K 6
Dragstat #4 Dragstat
#3 Cuando lo que realmente quieres es que el precio suba, nada.
0 K 20

