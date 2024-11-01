edición general
La Xunta y la Diputación de Pontevedra pagaron 140.000 euros a dedo a la regata Juan Carlos I de Sanxenxo

Ambos contratos, como ocurre siempre en estos casos, se ejecutan a través de la modalidad de negociados sin publicidad. En esencia, a dedo, sin concurso público. Los dos con el mismo final, pero con un pretexto ligeramente distinto. El Gobierno gallego lo hace como forma de “patrocinar el turismo de Galicia” y la Diputación como “patrocinio deportivo”. El resultado final es la foto que ilustra este texto.

#4 minossabe
Que pongan a Peinado a investigar el caso...
2 K 56
jonolulu #6 jonolulu
#4 Me dicen que acaba de imputar a otro familiar de Sánchez al ver esta noticia
0 K 17
vicus. #2 vicus.
Para reclamo turístico. Galicia calidade, campechana y corrupta.
2 K 32
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Pero andan escatimando medios para prevenir incendios...
1 K 16
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
No me parece exagerado por cosas a dedo relacionadas con Juan Carlos I.

Cuando era a pene, nos salía más caro.
1 K 15
#1 Emotivo
Para eso quieren gobernar, para que si no.
1 K 10

