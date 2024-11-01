La Xunta y la Diputación de Pontevedra pagaron 140.000 euros a dedo a la regata Juan Carlos I de Sanxenxo

Ambos contratos, como ocurre siempre en estos casos, se ejecutan a través de la modalidad de negociados sin publicidad. En esencia, a dedo, sin concurso público. Los dos con el mismo final, pero con un pretexto ligeramente distinto. El Gobierno gallego lo hace como forma de “patrocinar el turismo de Galicia” y la Diputación como “patrocinio deportivo”. El resultado final es la foto que ilustra este texto.