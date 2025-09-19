·
3
meneos
8
clics
La Xunta detecta gripe aviar en una gaviota de Cangas
El caso ocurre poco después de una situación similar detectada en Bueu
xunta
gripe
aviar
gaviota
cangas
pontevedra
politica
#1
vicus.
La Xunta del PP, la gaviota del PP, todo es vicheria y miseria, no es de ahora con la gripe, fue desde siempre.
#3
Pitchford
¿Vacunas para las gallinas no hay?
#2
pitercio
De Sevilla a Galicia. Yo diría que esto ya no hay quien lo pare. Ya pueden ir cubriendo de malla antigorriones todos los gallineros de Europa.
Voy a ir comprando una fábrica de huevo en polvo... Si no la ha pillado ya algún socio de Alberto Quirón para suministrar a los hospitales y tal
