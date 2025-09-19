edición general
La Xunta detecta gripe aviar en una gaviota de Cangas

El caso ocurre poco después de una situación similar detectada en Bueu

vicus.
La Xunta del PP, la gaviota del PP, todo es vicheria y miseria, no es de ahora con la gripe, fue desde siempre.
Pitchford
¿Vacunas para las gallinas no hay?
pitercio
De Sevilla a Galicia. Yo diría que esto ya no hay quien lo pare. Ya pueden ir cubriendo de malla antigorriones todos los gallineros de Europa.
Voy a ir comprando una fábrica de huevo en polvo... Si no la ha pillado ya algún socio de Alberto Quirón para suministrar a los hospitales y tal
