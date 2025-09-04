Ximo Puig: "La cuestión no es cómo aguanta Mazón de president, sino cómo puede dormir"

La cuestión no es cómo va a aguantar ni hasta cuándo, sino cómo puede dormir el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras las consecuencias de la dana. Es lo que se pregunta el expresident de la Generalitat y actualmente embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig, que ha señalado que es "evidente" quién tenía la responsabilidad el 29 de octubre -el Consell-.
Entonces será cuando no pueda dormir.
