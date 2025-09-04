edición general
9 meneos
6 clics
Ximo Puig: "La cuestión no es cómo aguanta Mazón de president, sino cómo puede dormir"

Ximo Puig: "La cuestión no es cómo aguanta Mazón de president, sino cómo puede dormir"

La cuestión no es cómo va a aguantar ni hasta cuándo, sino cómo puede dormir el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras las consecuencias de la dana. Es lo que se pregunta el expresident de la Generalitat y actualmente embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig, que ha señalado que es "evidente" quién tenía la responsabilidad el 29 de octubre -el Consell-.

| etiquetas: ximo puig , mazón , president
7 2 0 K 109 actualidad
11 comentarios
7 2 0 K 109 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
Con billetes y amigos se puede. Luego un día le hacen un homenaje, como a Casado, y si te he visto no me acuerdo.
Entonces será cuando no pueda dormir.
1 K 25
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#5 Tu respuesta daba a entender otra cosa.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#6 eso es problema tuyo.
0 K 6
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#7 No creo.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#8 como estoy seguro que no sabes de lo que hablo, sírvete tu mismo.

www.google.com/search?q=obras+que+no+hizo+ximo+puig&oq=obras+que+n
0 K 6
Kantinero #4 Kantinero
Duerme porque en ese tipo de escuelas enseñan a dormir pase lo que pase, y además tienen experiencia...
la escuela de Aznar con el 11 M
la escuela de Trillo con el Yackolev
la escuela de la Yuso con las residencias
la escuela de Mañueco por los incendios
La escuela de la Botella con el Arena
0 K 11
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Tú duermes bien en el chiringuito que te han montado en París? Más te valía haber hecho las obras previstas.
0 K 6
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Macnulti, no defiendas lo indefendible, tú eres mejor que eso.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#3 yo, al contrario que la mayoría por aquí, quiero que rueden TODAS las cabezas que tienen que rodar.
0 K 6
sotillo #9 sotillo
#2 Claro por qué lo que destroza la derecha luego se arregla al año siguiente, 6 años y legislatura y media tardamos en recuperar lo que teníamos con Barreda en servicios médicos después de que la hp de Cospedal lo dejará arrasado y todavía no tenemos lo que estaba en marcha cuando la derecha llegó, cuanto tiempo perdido
0 K 12
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#9 o bien te has equivocado de destinatario o estás intentando vender una moto pero de las buenas.
0 K 6

menéame