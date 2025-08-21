Xi Jinping participa por primera vez en la ceremonia de conmemoración del control chino sobre Tíbet

Seis décadas después de que Mao Zedong proclamara la creación de la Región Autónoma de Tíbet, el presidente de China, Xi Jinping, ha viajado a Lhasa, la capital del territorio, para encabezar los actos de conmemoración de dicha efeméride. Es la primera vez que un jefe del Estado chino acude a esta ceremonia decenal, un gesto que refuerza la voluntad de Pekín de consolidar su dominio sobre un territorio cuya condición política continúa siendo objeto de disputa.