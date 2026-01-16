Xi hace un llamado a avanzar en la construcción de la nueva asociación estratégica China-Canadá

El mandatario chino añadió que China y Canadá deben ser socios basados en el respeto mutuo, el desarrollo común, la confianza mutua y la colaboración. Xi sostuvo que, a pesar de las diferentes condiciones nacionales, ambos países deben respetar la soberanía e integridad territorial del otro, respetar los sistemas políticos y las vías de desarrollo que han elegido, y adherirse a la forma correcta de convivencia. Carney consideró que el multilateralismo sustenta la seguridad y la estabilidad globales, y que la Iniciativa para la Gobernanza Global