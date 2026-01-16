edición general
Xi hace un llamado a avanzar en la construcción de la nueva asociación estratégica China-Canadá

El mandatario chino añadió que China y Canadá deben ser socios basados en el respeto mutuo, el desarrollo común, la confianza mutua y la colaboración. Xi sostuvo que, a pesar de las diferentes condiciones nacionales, ambos países deben respetar la soberanía e integridad territorial del otro, respetar los sistemas políticos y las vías de desarrollo que han elegido, y adherirse a la forma correcta de convivencia. Carney consideró que el multilateralismo sustenta la seguridad y la estabilidad globales, y que la Iniciativa para la Gobernanza Global

Horkid
Este es el camino que debería seguir la estúpida Europa, en lugar de seguir bajo el yugo yanqui, sometimiento que nos puede arrastrar economicamente al desastre: porque nos puede hacer pagar su propio declive. De hecho, JP Morgan es el banco que esta gestionando el dinero que nos han robado para el rearme: que va a la industria armamentistica yanqui.
Es que más tontos no se puede ser: amenazan Europa, y les compramoa armas, y encima lo gestiona un banco estadounidense que estuvo implicado en el robo a los ciudadanos en la crisis del 2008 www.meneame.net/m/actualidad/banco-estadounidense-jp-morgan-financia-m
obmultimedia
China es la nueva EEUU
