Xavier Villar: por qué los bombardeos de EEUU e Israel no conseguirán derribar el régimen iraní.

Xavier Villar: por qué los bombardeos de EEUU e Israel no conseguirán derribar el régimen iraní.

La República Islámica fue diseñada para resistir situaciones de presión extrema. El poder se distribuye entre instituciones que se superponen parcialmente: autoridades religiosas, Guardia Revolucionaria, fuerzas armadas convencionales, servicios de seguridad y una burocracia estatal densa. Esta arquitectura no es accidental. *Xavier Villar es analista político y doctor en Estudios Islámicos (vive en Teherán)

Dragstat
El artículo parece muy razonable en lo que expone, y después de leerlo alucino con que saliesen Israel y Estados Unidos frente a los medios vanagloriándose de haber descabezado al régimen Iraní como si la caída fuera inminente. No me puedo creer que Xavier Villar escriba este artículo con información que los atacantes parecen ignorar. Así que llego a la conclusión de que la inteligencia estadounidense es totalmente consciente pero la cúpula estadounidense hace oídos sordos, yendo como un…   » ver todo el comentario
Tarod
El mejor artículo que he leído en los últimos 7 días.
Celsar
#1 se les ha colado un artículo con información y análisis serio a los del español.
cocolisto
#10 Mil gracias.
azathothruna
Ojala.
No me agradan los ayatallas, son peores que putin, y eso es decir mucho.
Pero contra el SATAN de los colonizadores, hay que usar lo que se tenga.
MenéameApesta
Vamos, que con todo lo repugnante que te parece esperas que triunfe.
eltxoa
Es muro de pago. Pero basándome en el titular y miles de comentarios ya aquí.

Porque los bombardeos nunca antes han decidido una guerra. Hay que meter tropas en el terreno.
MiguelDeUnamano
#3 Se puede abrir en vista de lectura.
maestrodenada
#4 sigue siendo muro de pago, por mucho que haya modo lectura
Galton
Porque los aviones no ganan las guerras... de military 101
ElBeaver
Con todo lo repugnante que me parece este ataque militar de Trump y su mini-yo, espero al menos que logre debilitar lo suficiente al régimen como para que deje de someter a la población.
pascuaI
#7 Con todo lo repugnante que me parece este ataque militar de Putin, espero al menos que logre debilitar lo suficiente al régimen del Ayatolá Zelensky como para que deje de someter a la población rusófona.

Fdo: ElBeaver

¿O no? :troll:
