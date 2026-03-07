Xavier Villar: por qué los bombardeos de EEUU e Israel no conseguirán derribar el régimen iraní.

La República Islámica fue diseñada para resistir situaciones de presión extrema. El poder se distribuye entre instituciones que se superponen parcialmente: autoridades religiosas, Guardia Revolucionaria, fuerzas armadas convencionales, servicios de seguridad y una burocracia estatal densa. Esta arquitectura no es accidental. *Xavier Villar es analista político y doctor en Estudios Islámicos (vive en Teherán)
| etiquetas: irán
No me agradan los ayatallas, son peores que putin, y eso es decir mucho.
Pero contra el SATAN de los colonizadores, hay que usar lo que se tenga.
Porque los bombardeos nunca antes han decidido una guerra. Hay que meter tropas en el terreno.
Fdo: ElBeaver
¿O no?