·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9467
clics
Venía a ver si me puede responder una pregunta
4384
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
6692
clics
Pero no les llaméis fascistas...
3910
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
3737
clics
Raspberry Pi 500+ llega con teclado mecánico, SSD M.2 de 256 GB y 16 GB de RAM como su mayor salto de potencia
más votadas
331
Las protestas en La Vuelta prendieron la mecha: aumenta la presión sobre la UEFA y Eurovisión para echar a Israel
315
El equipo israelí, Premier Tech, excluido del Giro de Bolonia [Eng]
371
El Poder Judicial lleva casi cuatro meses sin pronunciarse sobre la investigación de cuatro quejas contra Peinado
411
España recupera el nivel 'A' en todas las agencias de rating gracias a la fortaleza de su economía
310
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
122
clics
Xavier Brun, economista, a los jóvenes: "Poniendo 1.000 euros en un fondo de inversión durante 10 años, podrías obtener 200.000 euros"
El experto en economía y profesor universitario da las claves a los jóvenes de cómo ahorrar de cara a la jubilación
|
etiquetas
:
malemáticas
6
2
4
K
46
ocio
36 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
4
K
46
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
imparsifal
Si es profesor en la Universidad deberían despedirlo
20
K
223
#6
kevers
*
#3
no entiendo cómo es profesor de universidad pudiendo ser millonario.
13
K
155
#7
imparsifal
#6
¿Sacándole pasta a sus alumnos?
4
K
58
#8
kevers
#7
mientas enseña a hacerse rico.
2
K
33
#15
Verdaderofalso
#6
no es rico porque no quiere
8
K
115
#28
Andreham
#6
Probablemente gane más como profesor, total, sólo tiene que decirle a los alumnos que cierto libro cuyo autor tiene el mismo nombre que él y que sólo se vende a través de la web xavierbrun.es es MUY recomendado para aprobar la asignatura, porque las preguntas de los exámenes salen de ese libro.
1
K
20
#11
Charles_Dexter_Ward
#3
este ser merece un Pregúntame.
8
K
98
#20
imparsifal
#11
Lol. +1
3
K
40
#26
jorgeesc
#3
ha dicho "podrías"... Lo que no ha dicho es cómo...
0
K
10
#5
CerdoJusticiero
O 2 millones. O cero.
Me parece más razonable votar por partidos políticos que estén dispuestos a pagar las pensiones con algo más que rentas del trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez habrá menos necesidad de mano de obra, más productividad y más dividendos para los 4 listos que llevan décadas forrándose y forrándose.
7
K
77
#19
duende
Claro que sí, que el mundo está lleno de fondos de inversión que pagan un 8% sin ningún riesgo.
5
K
59
#12
titomeneao
Titular de mierda
"poniendo 1.000 euros en un fondo de inversión con una rentabilidad media anual del 8% durante una década, por ejemplo, desde los 20 hasta los 30 años, esa inversión se habrán convertido en 200.000 euros
al llegar a la edad de jubilación
".
4
K
46
#21
masde120
*
#12
gracias. es para banear el medio que publica ese titular desde esa frase.
exactamente poner 1000 euros en una decada son 10.000 euros que en 40 años al 8% son más de 200.000, eso sí, primero tienes que encontrar fondos del 8% y luego que dentro de 40 años, los 200.000€ con un ipc medio de 3,5 son equivalentes a unos 45000€ de ahora
2
K
28
#30
Narmer
#21
Eso, que nos diga algún fondo garantizado que dé un 8% anual y me jubilo ya.
2
K
26
#2
xaxipiruli
Elmundotoday?
4
K
42
#1
Firnas
*
Xavi, ¿me prestas mileuros?
Mi manía de comer no me permite ahorrar esa cantidad.
3
K
39
#18
tednsi
#1
Y si pones 1 eurito cada semana en la lotería primitiva podrías llegar a ser millonario.
1
K
17
#32
Eukherio
*
#18
Es algo en lo que siempre pienso cuando veo este tipo de declaraciones. Poniendo unos pocos euros en el euromillones también PODRÍAS ganar millones de un tirón. Lo normal es que no saques nada, pero por poder...
El que espere sacar 200.000 por una inversión de mil euros va a caer en todas las estafas que encuentre.
0
K
8
#31
Albarkas
#1
Como decía aquella: "...y si cada español me diera un eurito, yo me pondría a llorar de alegría y nos podríamos ir a tomar un vinito..."
1
K
18
#34
Penetrator
#1
Es como el chiste del Ferrari:
- Si ahorraras todo el dinero que te gastas en tabaco, podrías comprarte un Ferrari.
- ¿Tú fumas?
- No, claro que no.
- ¿Y dónde está tu Ferrari?
0
K
12
#14
Ainhoa_96
Suponiendo unos intereses medios del 11-12% anual, pues sí. Pero igualmente puede irse a tomar por culo el fondo y perder dinero. La clave de la noticia está en el "
podría
"
2
K
34
#9
Pixmac
Entre el fondo de pensiones y el seguro de salud privado no veo cómo un trabajador medio podría sobrevivir con un sueldo de 1.500€ o incluso de 2.000€. Casi todo el sueldo se iría en jubilación y salud.
1
K
27
#13
Zamarro
A ver el tio es retromonguer, pero ha dicho esto: "poniendo 1.000 euros en un fondo de inversión con una rentabilidad media anual del 8% durante una década, por ejemplo, desde los 20 hasta los 30 años, esa inversión se habrán convertido en 200.000 euros al llegar a la edad de jubilación".
Por lo que el titular esta mal planteado, basicamente lo que dice el tipo seria algo en plan: si desde los 20 a los 30 pones 1000 al mes a un 8% de rentabilidad ( es dificil, pero no imposible), a…
» ver todo el comentario
2
K
26
#22
alfon_sico
#13
el fondo de pensiones al 8% de rentabilidad son los padres. Y encontrar una entidad que te haga un mínimo seguimiento o les preocupe mínimamente el puto fondo de pensiones ya ni te cuento
Tengo un fondo de 12000 euros que metí hace 20 años no llega. Me di cuenta que no iba a meterle regularmente porque me pareció una perdida de tiempo. Lo metí en Ibercaja 4-5 años, acabé con 13 o 14000, lo pasé a Caja Astur con un amigo que se supone que le daría marcha ... otros 5 años, no sé si quedó en…
» ver todo el comentario
0
K
9
#24
EISev
*
#22
yo tengo un fondo cuando trabajaba en una empresa que igualaba las aportaciones que hiciesen los empleados, por duplicado.
Aporté 2500€ y la empresa puso 5000€
Ahora mismo el valor de liquidación son 17000€, es decir los 2500 que puse ahora son bastante más, pero si no hubiera tenido la aportación extra de la empresa no me había compensado.
Luego he trabajado en empresas que no tenían plan de pensiones de este estilo y no he aportado nada.
1
K
23
#33
Zamarro
#22
Los fondos de pensiones privados son estafas piramidales, en las que el unico que gana es el emisor del fondo, ya que te cobra por la gestion suba o baje el fondo, y al final lo poco que has generado extra, se va al rescatarlo en la jubilacion.
Lo "mejor" aunque implica riesgo que mucha gente no quiere, es meterlo en acciones de alguna empresa solvente y con futuro que te de un 3-5% de dividendo, y a correr.
O jugar a la bolsa y posiblemente pegar un pelotazo o perderlo todo.
0
K
7
#23
Galero
#13
Y de la inflación, ni mención
0
K
10
#4
kevers
Váyase a cagar señor experto.
1
K
24
#29
jonolulu
Yo echo el euromillones y cualquier semana podría ser millonario
0
K
15
#17
crob
VP=
(1+0.05)
10
200,000
=
1.62889
200,000
≈122,782.61€
Esto significa que el poder adquisitivo de 200,000 € en 10 años, ajustado por una inflación del 5% anual, equivale a aproximadamente 122,782.61 € hoy.
Dado que el monto inicial es de 120,000 €, la ganancia real en términos de poder adquisitivo es:
122,782.61−120,000=2,782.61€
Por lo tanto, después de considerar una inflación anual del 5%, estás ganando aproximadamente 2,782.61 € en valor real.
0
K
14
#10
Suleiman
1000€. Cada cuando? Cada mes? Cada año?
0
K
13
#27
SeñorPresunciones
"Un café diario. Dos euros. Todos los días. Son 700 euros al año. Eso si lo inviertes al 5% durante 10 años son 10.000 euros. No es mucho, pero es que lo has sacado de quitarte un gasto diario de dos euros. Piensa en todos los pequeños dos euros que puedes eliminar para tener un mejor futuro", son los cálculos que hace Arrocha para argumentar su postura y animar a las personas a, mejor, invertir ese dinero.
Vamos, que el truco de Xavi el finanzas es cuatrolonchismo de toda la vida.
0
K
12
#16
drstrangelove
Claro, señor Brun, seguro que tiene razón, el problema es a ver de dónde sacan los jóvenes y no tan jóvenes 1000 pavos al mes para ahorrar. Ya cuesta que les paguen eso y se inventan mil historias para no llegar al SMI, imagínese superarlo.
0
K
10
#35
Veo
1000€ al mes de los 20 a los 30?
Eso demuestra en qué tipo de burbuja vive esta gente.
0
K
8
#25
kinnikuman
Xavier el finanzas
0
K
7
#36
jjmf
Te ahorro diez años. Acabarás pagando más de comisiones al banco y de impuestos que lo que obtengas de beneficio, eso si no pierdes dinero.
0
K
7
Ver toda la conversación (
36
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me parece más razonable votar por partidos políticos que estén dispuestos a pagar las pensiones con algo más que rentas del trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez habrá menos necesidad de mano de obra, más productividad y más dividendos para los 4 listos que llevan décadas forrándose y forrándose.
"poniendo 1.000 euros en un fondo de inversión con una rentabilidad media anual del 8% durante una década, por ejemplo, desde los 20 hasta los 30 años, esa inversión se habrán convertido en 200.000 euros al llegar a la edad de jubilación".
exactamente poner 1000 euros en una decada son 10.000 euros que en 40 años al 8% son más de 200.000, eso sí, primero tienes que encontrar fondos del 8% y luego que dentro de 40 años, los 200.000€ con un ipc medio de 3,5 son equivalentes a unos 45000€ de ahora
Mi manía de comer no me permite ahorrar esa cantidad.
El que espere sacar 200.000 por una inversión de mil euros va a caer en todas las estafas que encuentre.
- Si ahorraras todo el dinero que te gastas en tabaco, podrías comprarte un Ferrari.
- ¿Tú fumas?
- No, claro que no.
- ¿Y dónde está tu Ferrari?
Por lo que el titular esta mal planteado, basicamente lo que dice el tipo seria algo en plan: si desde los 20 a los 30 pones 1000 al mes a un 8% de rentabilidad ( es dificil, pero no imposible), a… » ver todo el comentario
Tengo un fondo de 12000 euros que metí hace 20 años no llega. Me di cuenta que no iba a meterle regularmente porque me pareció una perdida de tiempo. Lo metí en Ibercaja 4-5 años, acabé con 13 o 14000, lo pasé a Caja Astur con un amigo que se supone que le daría marcha ... otros 5 años, no sé si quedó en… » ver todo el comentario
Aporté 2500€ y la empresa puso 5000€
Ahora mismo el valor de liquidación son 17000€, es decir los 2500 que puse ahora son bastante más, pero si no hubiera tenido la aportación extra de la empresa no me había compensado.
Luego he trabajado en empresas que no tenían plan de pensiones de este estilo y no he aportado nada.
Lo "mejor" aunque implica riesgo que mucha gente no quiere, es meterlo en acciones de alguna empresa solvente y con futuro que te de un 3-5% de dividendo, y a correr.
O jugar a la bolsa y posiblemente pegar un pelotazo o perderlo todo.
(1+0.05)
10
200,000
=
1.62889
200,000
≈122,782.61€
Esto significa que el poder adquisitivo de 200,000 € en 10 años, ajustado por una inflación del 5% anual, equivale a aproximadamente 122,782.61 € hoy.
Dado que el monto inicial es de 120,000 €, la ganancia real en términos de poder adquisitivo es:
122,782.61−120,000=2,782.61€
Por lo tanto, después de considerar una inflación anual del 5%, estás ganando aproximadamente 2,782.61 € en valor real.
Vamos, que el truco de Xavi el finanzas es cuatrolonchismo de toda la vida.
Eso demuestra en qué tipo de burbuja vive esta gente.