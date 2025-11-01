Xania Monet, una cantante creada por IA asalta lo más alto de R&B de Billboard | Música | Cadena SER

Según informa Billboard, el caso de Xania Monet no tiene ningún precedente a nivel internacional, este es el primer caso documentado de un artista virtual que lidere una lista de su compañía. Su canción, How Was I Supposed to Know? Es una canción a modo de balada que mezcla ritmos de un estilo de R&B contemporáneo con una melodía y letra que transmite melancolía. Esta canción salía a la luz hace dos meses, cuando comenzó a sonar en diferentes emisoras musicales de todo Estados Unidos, y desde ese momento su popularidad ha ido creciendo hasta c