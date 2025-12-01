edición general
4 meneos
27 clics
X y la demolición mental

X y la demolición mental

Es urgente tomar las riendas de nuestra vida entre pantallas, así como de nuestra relación con la inteligencia artificial

| etiquetas: x , redes sociales , elon musk , algoritmo , internet , ia , pantallas
3 1 0 K 39 tecnología
sin comentarios
3 1 0 K 39 tecnología

menéame