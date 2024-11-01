Working Girls (1986), de Lizzie Borden: el trabajo que el cine —y la política— prefieren no mirar

La decisión de Working Girls, dirigida por Lizzie Borden, es tan simple como explosiva: filmar el trabajo sexual como trabajo. Sin dramatismo prefabricado, sin épica redentora, sin condena ni romanticismo. Mirar de frente y aguantar la mirada. El gran gesto político de Working Girls consiste en desplazar el foco. El sexo, paradójicamente, queda en segundo plano. Lo central es la organización laboral: quién fija las normas, cómo se reparten los ingresos, qué margen de negociación tiene cada mujer, qué tensiones surgen entre compañeras.