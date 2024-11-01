edición general
8 meneos
108 clics
"Who’s in the bunker", Radiohead?: artwashing, esquirolaje y complicidad con el genocidio de Israel

"Who’s in the bunker", Radiohead?: artwashing, esquirolaje y complicidad con el genocidio de Israel

Gritar "Viva Palestina libre" implica el reconocimiento de los crímenes cometidos en nombre del estado de Israel y también a quienes legitimaron la barbarie escudándose en una complejidad completamente manufacturada. Amar algo es reconocerlo por lo que es, no tratar de desfigurarlo para que se amolde a aquello en lo que querríamos que se convirtiese: Radiohead es la banda sonora que ponía mi padre cada vez que me cambiaba los pañales. También, una de tantas cuyo legado quedará manchado por las palabras genocidio, colonialismo y tortura.

| etiquetas: radiohead , palestina , israel
6 2 2 K 62 actualidad
1 comentarios
6 2 2 K 62 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno *
Pues no estoy de acuerdo. La gente paga un concierto para escuchar música. Radiohead es un grupazo y no hay mucho más que decir.

youtu.be/n9Xgj8RRgmE
1 K 29

menéame