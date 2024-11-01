"Who’s in the bunker", Radiohead?: artwashing, esquirolaje y complicidad con el genocidio de Israel

Gritar "Viva Palestina libre" implica el reconocimiento de los crímenes cometidos en nombre del estado de Israel y también a quienes legitimaron la barbarie escudándose en una complejidad completamente manufacturada. Amar algo es reconocerlo por lo que es, no tratar de desfigurarlo para que se amolde a aquello en lo que querríamos que se convirtiese: Radiohead es la banda sonora que ponía mi padre cada vez que me cambiaba los pañales. También, una de tantas cuyo legado quedará manchado por las palabras genocidio, colonialismo y tortura.