Whatsapp & Facebook ¿Crees en las Casualidades?

Hace ya unos días que al cerdito de barro que utilizo de hucha no le entran mas monedas. Tengo la costumbre de que cuando tomo un café, pago con una moneda de dos euros o con una moneda de un euro y otra de cincuenta céntimos de euro, lo que suelo llevar en los bolsillos, normalmente los cafés me cuestan entre 1,1€ y 1,4€, así que me suelen dar la vuelta en monedas de 20 y 10 céntimos. Luego esas monedas (las de 20 y 10 céntimos) siempre las echo a mi cerdito hucha, nunca las gasto en otras cosas, así cada día que tomo café...