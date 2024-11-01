'We Hate The Cold': Cómo un youtuber británico se convirtió en la mirada mundial sobre los disturbios en Nepal (ENG)  

El YouTuber británico Harry de 'We Hate The Cold' capturó imágenes virales de los disturbios en el Parlamento de Nepal, convirtiéndose accidentalmente en un reportero de conflictos en medio del caos y el toque de queda en Katmandú.Las grabaciones de Harry mostraron escenas que pocos se habían atrevido a grabar: un incendio descontrolado dentro del complejo del Parlamento , turbas vandalizando vehículos en el exterior y saqueadores huyendo con monitores y teclados de computadora.
| etiquetas: nepal , revuelta popular , documentalista
Zazis de MNM: ¡Otra revolución de colores! ¡Han sido los anglosajones*! ¡Y Siria qué!
No tienen arreglo. Dentro de poco dirán que la tormenta y el pedrisco son una conspiración americana. Si no lo han hecho ya.
* #STOPBorradoDeLosJutos
Este youtuber es la prueba de que donde hay follones siempre están casualmente los anglos.