'We Hate The Cold': Cómo un youtuber británico se convirtió en la mirada mundial sobre los disturbios en Nepal (ENG)  

El YouTuber británico Harry de 'We Hate The Cold' capturó imágenes virales de los disturbios en el Parlamento de Nepal, convirtiéndose accidentalmente en un reportero de conflictos en medio del caos y el toque de queda en Katmandú.Las grabaciones de Harry mostraron escenas que pocos se habían atrevido a grabar: un incendio descontrolado dentro del complejo del Parlamento , turbas vandalizando vehículos en el exterior y saqueadores huyendo con monitores y teclados de computadora.