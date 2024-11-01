edición general
'We Hate The Cold': Cómo un youtuber británico se convirtió en la mirada mundial sobre los disturbios en Nepal (ENG)

El YouTuber británico Harry de 'We Hate The Cold' capturó imágenes virales de los disturbios en el Parlamento de Nepal, convirtiéndose accidentalmente en un reportero de conflictos en medio del caos y el toque de queda en Katmandú.Las grabaciones de Harry mostraron escenas que pocos se habían atrevido a grabar: un incendio descontrolado dentro del complejo del Parlamento , turbas vandalizando vehículos en el exterior y saqueadores huyendo con monitores y teclados de computadora.

| etiquetas: nepal , revuelta popular , documentalista
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
¿Otro como el Observatorio Sirio para los DDHH que era un puto sastre de no se qué pueblo inglés? Creo que ahora con los talibanes en el poder no debe hablar mucho, o a menos no sale en los medios.
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
Noticia: un inglés que publica vídeos de viajes en YouTube pasó por Nepal justo a tiempo para una revolución.
Zazis de MNM: ¡Otra revolución de colores! ¡Han sido los anglosajones*! ¡Y Siria qué!

No tienen arreglo. Dentro de poco dirán que la tormenta y el pedrisco son una conspiración americana. Si no lo han hecho ya.

* #STOPBorradoDeLosJutos
ewok #1 ewok
Por prohibir el facebook. :-O
salteado3 #2 salteado3
#1 Primavera de colores ya está muy USAdo.

Este youtuber es la prueba de que donde hay follones siempre están casualmente los anglos.
Forni #3 Forni *
#1 Porque un convoy gubernamental atropellara a una niña de 11 años y se diera a la fuga (en las protestas por las redes, que también llevaban mensajes por la corrupción, etc) , y porque en la protesta que avivo este suceso mataron a 19 personas. Tras eso se incendió el parlamento.
