Wayang Kulit: ilustraciones de marionetas javanesas de Raden Soelardi (1919) [Eng]  

Al escuchar la palabra "sombra", la mente se dirige inmediatamente a los reinos de lo irreal: lo ilusorio, lo insustancial, la imagen que revolotea momentáneamente contra una superficie antes de disolverse en la luz. Tales asociaciones contrastan marcadamente con la atractiva fisicalidad de la forma de teatro de sombras javanesa conocida como wayang kulit . Las pieles de búfalo curtidas con las que se elaboran las marionetas, el aceite de coco utilizado tradicionalmente para engrasar la pantalla, el tintineo percusivo del acompañamiento orquest