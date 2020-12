Warren Buffett a la CNBC: ”No poseo ninguna criptomoneda y nunca lo haré”  

En una reciente entrevista a la cadena de televisión CNBC, Warren Buffet dejó claro que no posee ningún tipo de criptomonedas en su portafolio y que por ahora no piensa invertir en ellas. A pesar del intento del insigne Justin Sun, fundador de Tron Blockchain en cambiarle la mentalidad luego de una cena mediática entre ambas figuras, Buffet parece estar cerrado a las ideas sobre Bitcoin y las criptomonedas en general, al seguir creyendo que no tienen ningún valor. ”Las criptomonedas básicamente no valen nada, no producen nada...