Walter Isaacson, biógrafo de Elon Musk: "decía que la inteligencia humana estaba en declive"

El multimillonario está preocupado por el futuro de la humanidad, debido a que la tasa de natalidad es cada vez más baja. Relacionada: www.meneame.net/story/como-biografia-elon-musk-desenmascara-walter-isa

2 comentarios
tetepepe #1 tetepepe
No le falta razón, no hay más que oírle.
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Como Henry Ford.
