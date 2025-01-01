Vuelven a denunciar los bocadillos con los que se alimenta a los bomberos del Infoca en Córdoba

Otra vez la misma imagen, con un año de diferencia y con el mismo resultado: indignación en redes sociales. La diferencia es mínima: el año pasado, el bocadillo era de mortadela y el incendio en Cerro Muriano; este año, dos lonchas de jamón york, ni aceite ni tomate, y el incendio es en Villanueva del Rey, que ha quedado controlado en la tarde de este domingo tras más 30 horas de lucha contra el fuego por parte de los bomberos del Infoca.