Vuelven a denunciar los bocadillos con los que se alimenta a los bomberos del Infoca en Córdoba

Otra vez la misma imagen, con un año de diferencia y con el mismo resultado: indignación en redes sociales. La diferencia es mínima: el año pasado, el bocadillo era de mortadela y el incendio en Cerro Muriano; este año, dos lonchas de jamón york, ni aceite ni tomate, y el incendio es en Villanueva del Rey, que ha quedado controlado en la tarde de este domingo tras más 30 horas de lucha contra el fuego por parte de los bomberos del Infoca.

#3 rogerillu
Igualito que los caterings de miles de euros que se meten los políticos entre pecho y espalda.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 me gustaría ver que se apretaron los miembros de Castilla y León que estaban de visita en La Feria de Muestras de Gijón mientras ardía todo
oceanon3d #1 oceanon3d
Si pasa una vez puede ser un fallo por los apurado de la situación ... si pasa dos es que son unos miserables impresentables.
rogerius #5 rogerius
Ni una hojita de lechuga ni una rodajita de tomate ni un filetito de pechuga o unos trozos de carne magra… nah, mortadela y similares y ya. :palm: ¿De verdad? ¿Tanto cuesta?

Espero que cambien los vientos en las CCAA y arrastren al olvido a los gobiernos de incapaces y palanganeros… vamos, lo que vienen siendo los gobiernos del PP y/o Vox.
