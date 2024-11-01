Vuelven a casa las estatuas del Mestre Mateo tras más de siete décadas en Meirás

La ciudad de Santiago de Compostela ha recuperado este lunes dos estatuas románicas atribuidas al Mestre Mateo, autor del Pórtico de la Gloria de la Catedral, que habían sido trasladadas en 1954 al pazo de Meirás en Sada (A Coruña) por Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco. Tras más de siete décadas en la residencia veraniega del dictador, las figuras han sido trasladadas en dos cajas diseñadas especialmente para su transporte hasta el Museo do Pobo Galego. Las estatuas serán expuestas al público a partir del 11 de diciembre...