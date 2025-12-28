edición general
Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal

Aunque la situación fue mejorando con el paso de las horas, los servicios del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón se mantenían este domingo en alerta ante los malos registros de las estaciones de control del aire en la zona oeste. En concreto, en la estación de El Lauredal la situación a primera hora de la mañana era de "muy desfavorable" tanto en partículas PM10 como PM2,5. A media tarde, la situación en El Lauredal había pasado a ser "razonablemente buena" pero se mantenía "desfavorable" en la estación de control de la avenida de

#1 amusgada
no sé que hicieron al arreglar el alto horno B de los cojones que Lauredal estaba arrojando la semana pasada casi 700 picogramos o_o y eso en PM10, toavía las 2,5 estaban hermosas con casi 400, ideal personas con problemas respiratorios y alérgicos. De todas formas, noticia no es, lo denunciamos toas las semanas y por los cojones se lo pasan, como en Trubia (400 picogramos taba regalando Doy a media tarde, siempre pensando que el límite debiera estar en 35 y por encima... hay riesgo según la OMS). Consultar esto a diario ye un dolor asturaire.asturias.es/
