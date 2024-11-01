Vuelve a fracasar un nuevo intento de prohibir el Partido Comunista de Polonia

El Partido Comunista de Polonia (Komunistyczna Partia Polski, KPP), fundado en 2002 y de orientación marxista-leninista, ha sido reinscrito en el registro oficial de partidos políticos de Polonia. Esto revierte la decisión previa del Tribunal Constitucional (TK) de diciembre de 2025, que había declarado inconstitucionales sus objetivos y actividades, ordenando su eliminación del registro.