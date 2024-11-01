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Vuelve a fracasar un nuevo intento de prohibir el Partido Comunista de Polonia

Vuelve a fracasar un nuevo intento de prohibir el Partido Comunista de Polonia

El Partido Comunista de Polonia (Komunistyczna Partia Polski, KPP), fundado en 2002 y de orientación marxista-leninista, ha sido reinscrito en el registro oficial de partidos políticos de Polonia. Esto revierte la decisión previa del Tribunal Constitucional (TK) de diciembre de 2025, que había declarado inconstitucionales sus objetivos y actividades, ordenando su eliminación del registro.

| etiquetas: polonia , partido comunista , komunistyczna partia polski , kpp
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