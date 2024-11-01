·
2024-11-01
La Vuelta lanza un SOS
La ronda española recalca la necesidad “de colaboración” de la gente. Aumenta la seguridad y recuerda que ciertas acciones “son ilegales”.
actualidad
17 comentarios
actualidad
#3
Verdaderofalso
*
Si hubieran expulsado a los equipos como se hizo con los rusos no habría problema.
Juanma Castaño lo dejó muy claro:
El
deporte ha reaccionado por fin a la invasión de Rusia en Ucrania y lo ha hecho con la expulsión de equipos rusos de diferentes competiciones", aseguraba en su día. Y añadía: "Hay gente que interpreta que no se debe mezclar el deporte con la política [...] Esto es sencillamente hacerle ver a Rusia que la vida no puede seguir siendo normal cuando tu país invade un territorio libre y democrático".
www.publico.es/tremending/juanma-castano-decia-expulsar-equipos-rusos-
10
K
130
#1
MiguelDeUnamano
*
Que
sos
jodan por blanquear genocidas.
9
K
102
#8
sotillo
#1
Ni vergüenza les queda ya, será interesante ver las mierdas que cuentan cuando esta historia se juzgue
3
K
38
#17
luckyy
#8
que cumplian ordenes
0
K
8
#2
pepel
*
La vuelta es cómplice del Genocidio y lo hace por un plato de lentejas. No se puede contradecir al jefe.
3
K
62
#6
Garminger2.0
Estos son los valores del siglo XXI.
Cometer genocidio y matar decenas de miles de niños, bien.
Detener una carrera para protestar que el estado genocida se exhiba en competiciones deportivas (y que además ocupa vias públicas con gran trastorno para los residentes de las zonas por donde pasa), eso esta mal! Inaceptable! Criminales!
Los valores democráticos son algo más que votar embusteros cada 4 años. Todo mi apoyo para los manifestantes y a cualquiera en contra del estado genocida de israel
5
K
44
#7
Pitchford
Por lo que pude leer ayer, tanto la Vuelta como la UCI podrían tener las manos bastante atadas en cuanto a prohibir participar a los israelíes, sin una exclusión deportiva previa del COI, como hizo con Sudáfrica y Rusia. Quizá la UCI podría alegar, para excluirlos, problemas de seguridad ligados a la naturaleza exterior de este deporte. El COI sigue haciendo caso omiso del apartheid histórico y ahora del genocidio.
2
K
36
#9
Veelicus
#7
La Vuelta podria expulsarles pero se arriesga a que la UCI la sancione duramente y pierda el status de tercera grande que tiene ahora.
La clave esta en la UCI, que es quien tiene la capacidad de hacerlo, pero estos no hacen nada sin ordenes de arriba.
Lo importante es presionar alli donde haya un equipo israeli o un deportista israeli que apoye la masacre de palestinos
3
K
40
#4
Pablosky
*
Mira que es algo fácil de arreglar, si se quiere arreglar…
Hay una norma de la vuelta, que no la mencionan mucho, que permite la expulsión si da mala imagen.
3
K
35
#5
Aokromes
la vuelta van a tener que acabarla en un velodromo a puertas cerradas o no acabara en donde quieren.
1
K
13
#15
javibaz
uno movimiento fuera de lugar de un manifestante acabó derivando en una caída de Javi Romo que le mandó a casa finalmente
Mentira, no lo tiro ni un manifestante.
0
K
13
#14
Strandedandbored
Ciertas acciones son ilegales. Se refieren a matar niños?
Quien sea que decidió invitar al equipo israelí debería haber dimitido y pedido perdón.
0
K
11
#12
pirat
Si el problema para evitar la participación de los genocidas fuera contractual, seguro que hay una forma de sortearlo, como una vuelta alternativa en un segundo turno y que los susodichos participaran solos (o con quien se quiera retratar con ellos) en la oficial y además la ganaran...
0
K
7
#16
Nokith
Negaos a correr mientras haya genocidas entre vosotros, mientras tanto, os vamos a joder, aquí ya no vale ponerse de lado.
0
K
7
#10
pirat
Si es al contrario, es la primera vez que tengo interés en ver la Vuelta...
0
K
7
#11
Verdaderofalso
#10
ahora la gente no se duerme con la vuelta porque es tensión. Yo pondría una banda sonora acorde todo el rato
0
K
20
#13
Madmaxi
Como circo que son, a veces te crecen los enanos... con este tema igual hasta se dopan menos ¿pa que?
0
K
6
