La Vuelta como violencia estructural

¿Quiénes son los responsables? Cuando la violencia de una caída en bici supera la de las imágenes de Gaza. (...) si en algún momento pasa algo (como ya ha ido pasando), si llega a suceder un accidente de gravedad con algún ciclista, hay que recordar e insistir en que la responsabilidad absoluta es de quienes han permitido que esta carrera se corra de esta manera, con el equipo de una entidad ocupante y genocida, de manera impune, como si no tuvieran que rendir cuentas a nadie

| etiquetas: la vuelta , violencia , responsabilidades
14 comentarios
#3 AlexGuevara
¿Cuantos equipos corren mostrando el nombre del país al que pertenecen? Solo Israel Premier Tech. Una estratégia mediática de blanqueamiento y una chulería propagandística inadmisible de un estado que está cometiendo un genocidio ante los ojos del mundo.

Así que bravo por todos esos que se ha atrevido a denunciarlo e impedirlo. Algo que la propia organización no ha tenido la decencia de hacer. Vergüenza para ellos.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#3 Segun tengo entendido han retirado el nombre de Israel del mallot.
Asimismov #13 Asimismov
#5 pues si han cambiado el nombre del equipo ya lo pueden echar ¿No?
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#13 No tengo ni la mas remota idea. Me suena haber leido por encima en algun sitio que habian quitado el "Israel" del malliot.
#8 MADMax2
#3 Dependerá de quien los patrocine. Otros equipos muestran el nombre de Qatar y cosas así ...
Ihzan #11 Ihzan
#3 ¿Cuantos equipos corren mostrando el nombre del país al que pertenecen? Solo Israel Premier Tech

UAE Team Emirates y Barahin Victorius tambien van con su pais de patrocinio
#12 diablos_maiq *
#3 ¿el Israel Premier Reich dices? :troll:
vicvic #10 vicvic *
"si en algún momento pasa algo (como ya ha ido pasando), si llega a suceder un accidente de gravedad con algún ciclista, hay que recordar e insistir en que la responsabilidad absoluta es de quienes han permitido que esta carrera se corra de esta manera"

Desde luego, hay que tener los cojones bien gordos para escribir este descargo de responsabilidad tan absurdo e infantil. Cada uno es responsable de sus actos, tanto en forma metafórica, real o penal si procede.
#2 Pájaroloco
No creo sea correcto hablar de los ciclistas como" un equipo de una identidad genocida". También lo eran los ciclistas españoles en la época de la dictadura?
#7 MADMax2
#2 no, el equipo en si no tiene por qué serlo (tampoco no tiene por qué no serlo, creo que no los conocemos) pero el no dejarles participar sería un "castigo" equivalente que tendría la misma justificación que el que recibió las federaciones deportivas rusas en su momento.

Un poco de coherencia y menos mirar para otro lado o hacerse el longuis.
Khadgar #1 Khadgar
A ver, que los derechos humanos están muy bien y tal pero... ¡el capital, coño! ¿es que nadie va a pensar en el capital? :'(
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Lo del "la culpa es de ellas porque se visten como putas" traido al ciclismo.

Al final la culpa de que se caiga un ciclista de Movistar (como ayer) va a ser suya (o de su equipo o de la organizacion) por correr la vuelta ciclista a España...y no de quien provoque que se caiga.
#4 MADMax2
No se puede achacar a la organización de lo que hagan otros que no utilizan bien la cabeza o que tienen mala suerte y caen


Desde luego no coincido con la organización en cuanto a que no han restringido al equipo israelí su participación (como supongo que si lo harían con el equipo ruso), pero no creo que se pueda echar la culpa a la organización de lo que pueda pasar por lo que hagan los que quieren aprovechar el evento para visibilizar las burradas de Israel (aunque yo creo que más bien se denuncia la hipocresía
#6 Katos
estructural de qué.

Si protestan en un acto televisado lo suoyo es que salgan las imágenes o que quereis que no salgan.

Ya habeis ganado vuestro minuto de gloria, mieentras el genocidio sigue. Las embajadas no reciben ni un grito, y se televisa las protestas.

¿TAMBIEN SON UNA AGRESION EL DOCUMENTAR LAS PROTESTAS?. ¿Pero qué quereis? que si o que no?.

Me parece absurdo protestar por un genocidio en una vuelta de españa. Pero el riduculo de esto lo estais haciendo vosotros…   » ver todo el comentario
