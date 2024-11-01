La Vuelta como violencia estructural

¿Quiénes son los responsables? Cuando la violencia de una caída en bici supera la de las imágenes de Gaza. (...) si en algún momento pasa algo (como ya ha ido pasando), si llega a suceder un accidente de gravedad con algún ciclista, hay que recordar e insistir en que la responsabilidad absoluta es de quienes han permitido que esta carrera se corra de esta manera, con el equipo de una entidad ocupante y genocida, de manera impune, como si no tuvieran que rendir cuentas a nadie
| etiquetas: la vuelta , violencia , responsabilidades
Así que bravo por todos esos que se ha atrevido a denunciarlo e impedirlo. Algo que la propia organización no ha tenido la decencia de hacer. Vergüenza para ellos.
UAE Team Emirates y Barahin Victorius tambien van con su pais de patrocinio
Desde luego, hay que tener los cojones bien gordos para escribir este descargo de responsabilidad tan absurdo e infantil. Cada uno es responsable de sus actos, tanto en forma metafórica, real o penal si procede.
Un poco de coherencia y menos mirar para otro lado o hacerse el longuis.
Al final la culpa de que se caiga un ciclista de Movistar (como ayer) va a ser suya (o de su equipo o de la organizacion) por correr la vuelta ciclista a España...y no de quien provoque que se caiga.
Desde luego no coincido con la organización en cuanto a que no han restringido al equipo israelí su participación (como supongo que si lo harían con el equipo ruso), pero no creo que se pueda echar la culpa a la organización de lo que pueda pasar por lo que hagan los que quieren aprovechar el evento para visibilizar las burradas de Israel (aunque yo creo que más bien se denuncia la hipocresía
Si protestan en un acto televisado lo suoyo es que salgan las imágenes o que quereis que no salgan.
Ya habeis ganado vuestro minuto de gloria, mieentras el genocidio sigue. Las embajadas no reciben ni un grito, y se televisa las protestas.
¿TAMBIEN SON UNA AGRESION EL DOCUMENTAR LAS PROTESTAS?. ¿Pero qué quereis? que si o que no?.
Me parece absurdo protestar por un genocidio en una vuelta de españa. Pero el riduculo de esto lo estais haciendo vosotros… » ver todo el comentario