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Vueling, en apuros: admite problemas para reservar vuelos o hacer el check-in online
Los usuarios de Vueling denuncian en las redes sociales que están teniendo problemas a la hora de reservar vuelos o hacer el check-in online en la web y app de la aerolínea.
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