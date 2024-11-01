edición general
Vox sigue los pasos de Trump y anuncia una motosierra de recortes para las ONG

La propuesta de Vox no recoge cifras sobre el alcance de un hipotético recorte masivo en las ayudas pero sí avisa de sus intenciones de ajuste salvaje

Romfitay
Que empiecen por la Iglesia Católica
disecain
#3 Y los toros (deficitario en toda España), el opus, FAES, la propia fundación de VOX a la que derivan dinero público, asociaciones antiaborto...
HeilHynkel
#2

Clon al pozo de la mierda.  media
MiguelDeUnamano
#2 Hay quien envía estos meneos como denuncia, otros por lo visto lo hacen con ilusión.
Judío_Bellingham
#6 y hay quien no tiene sentido del humor
palestina
Ya vale de hacer publicidad gratuita a esta basura de gente
Judío_Bellingham
#1 las ONG dices xD
GerardoSinMana
#2 a lamentarse al muro aquí no hay sitio kippah con patas
Judío_Bellingham
#9 a lo dices por lo de judío, sagaz...
Ovidio
Bien por vox
aPedirAlMetro
#5 mal por España
GerardoSinMana
A ver si con un poco de suerte se caen encima de alguna y que darwin haga el resto
