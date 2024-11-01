·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9834
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
11675
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
5528
clics
Engañabobos
6971
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
4100
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
395
Las verdaderas razones del declive de Menéame
508
David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington
422
La imagen que muchos madrileños ven cada día al pedir cita médica: los privados primero, los públicos… para 2026
308
Atacan y bloquean la cerradura de la sede de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados en Andalucía
625
El PP vuelve a las andadas: despide a los bomberos del Infoex pese al reconocimiento que les dio en los incendios de agosto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
12
clics
Vox sigue los pasos de Trump y anuncia una motosierra de recortes para las ONG
La propuesta de Vox no recoge cifras sobre el alcance de un hipotético recorte masivo en las ayudas pero sí avisa de sus intenciones de ajuste salvaje
|
etiquetas
:
recortes
,
vox
,
abascal
,
ong
,
motosierra
7
2
2
K
75
politica
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
2
K
75
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Romfitay
Que empiecen por la Iglesia Católica
6
K
79
#4
disecain
#3
Y los toros (deficitario en toda España), el opus, FAES, la propia fundación de VOX a la que derivan dinero público, asociaciones antiaborto...
3
K
31
#7
HeilHynkel
#2
Clon al pozo de la mierda.
2
K
31
#6
MiguelDeUnamano
#2
Hay quien envía estos meneos como denuncia, otros por lo visto lo hacen con ilusión.
1
K
27
#11
Judío_Bellingham
#6
y hay quien no tiene sentido del humor
0
K
7
#1
palestina
*
Ya vale de hacer publicidad gratuita a esta basura de gente
1
K
21
#2
Judío_Bellingham
#1
las ONG dices
4
K
-6
#9
GerardoSinMana
#2
a lamentarse al muro aquí no hay sitio kippah con patas
0
K
7
#12
Judío_Bellingham
#9
a lo dices por lo de judío, sagaz...
0
K
7
#5
Ovidio
Bien por vox
0
K
9
#10
aPedirAlMetro
#5
mal por España
0
K
10
#8
GerardoSinMana
A ver si con un poco de suerte se caen encima de alguna y que darwin haga el resto
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Clon al pozo de la mierda.