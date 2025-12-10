Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una asesora

Vox ha abierto una investigación a su portavoz en el Ayuntamiento de Xàbia, José Marcos Pons Devesa, por acosar sexualmente a una empleada municipal. La empleada, que ocupaba un cargo de asesora (cargo de confianza), dejó el trabajo hace unos meses (antes del verano) al no poder soportar el hostigamiento diario y las humillaciones. La instructora de la investigación ha recabado testimonios en el consistorio y ha constatado el acoso. La investigación comenzó tras renunciar Clara Mengual a su trabajo...