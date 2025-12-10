edición general
10 meneos
15 clics
Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una asesora

Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una asesora

Vox ha abierto una investigación a su portavoz en el Ayuntamiento de Xàbia, José Marcos Pons Devesa, por acosar sexualmente a una empleada municipal. La empleada, que ocupaba un cargo de asesora (cargo de confianza), dejó el trabajo hace unos meses (antes del verano) al no poder soportar el hostigamiento diario y las humillaciones. La instructora de la investigación ha recabado testimonios en el consistorio y ha constatado el acoso. La investigación comenzó tras renunciar Clara Mengual a su trabajo...

| etiquetas: xàbia , portavoz , vox , pons devesa , investigación , acoso sexual , asesora
8 2 0 K 123 politica
4 comentarios
8 2 0 K 123 politica
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Y cuando descubran que es verdad, lo ascenderá de puesto.
2 K 42
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Tiene Irene Montero síndrome de Estocolmo?
1 K 25
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Es duro ver que unos investigan mientras que otros no sólo no investigan sino que ocultan las denuncias y hablan con las denunciantes para que lo olviden y no sigan
1 K 25
#1 Albarkas
Joder, que rebaño...
0 K 16

menéame