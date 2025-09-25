edición general
Vox intentó dos veces sin éxito que la Fiscalía actuase contra Espinosa de los Monteros

La primera denuncia contra Espinosa de los Monteros la presentó Vox en octubre de 2024, y se basaba en el testimonio de tres de sus concejales en la localidad madrileña de Collado Villalba, pero el fiscal la archivó alegando que no contenía “mínimos indicios delictivos” para acusar al exdiputado. No satisfecha con esta respuesta, la responsable jurídica de Vox, Marta Castro, formuló a principios de este año una segunda denuncia, en la que añadía al testimonio de los tres ediles un escrito anónimo y un informe jurídico de un letrado contratado.

mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata *
Disponible con modo lectura.

Votos de muro de pago serán bien recibidos, ya que no todos los usuarios disponen de navegador con modo lectura :hug:

El exportavoz del partido ultra en el Congreso presenta Atenea, el centro neocón para la “batalla cultural” a quien dirigentes del partido ultra ven como un rival y una amenaza más que como un antiguo compañero de filas. La primera denuncia contra Espinosa de los Monteros la presentó Vox en octubre de 2024, y se basaba en el testimonio

Findeton #5 Findeton
#1 Espero le vaya bien a Espinosa de los Monteros con su think tank liberal Atenea, y que no reciba ni un euro del estado (si son realmente liberales) pero que sí consiga influir para reducir el tamaño del estado y devolver libertad a los españoles.
Alegremensajero #8 Alegremensajero
#5 ¿Algún día comprenderás que los liberales no van a decir que no al dinero del Estado nunca o vas a seguir creyendo en los reyes magos?
Findeton #10 Findeton
#8 ¿Cuánto dinero exactamente recibe por ejemplo Juan Ramón Rallo del estado?
Alegremensajero #11 Alegremensajero
#10 Ha sido tertuliano en TVE cobrando dinerito de papi Estado...
#12 Deperdidos
#5 Vuestro concepto de libertad es que los poderosos tengan libertad para aplastar al que no lo es mediante la acumulación de capital y que reviente quién no lo tenga.
skaworld #7 skaworld
¡Que comiencen los juegos!

www.youtube.com/watch?v=EhVB22S1Zqk
rob #4 rob
Este hombre, al final va a tener un accidente limpiando los cristales de su casa.
angelitoMagno #13 angelitoMagno
Uno de los pocos tipos inteligentes que había en VOX. Normal que le invitaran a irse, les dejaba a los demás en mal lugar.
Kantinero #9 Kantinero
Lo he dicho siempre a la ultraderecha no hace falta combatirla demasiado , lo hacen ellos solos, en el PP en cambio aunque se sacan los ojos entre ellos, lo ocultan mejor.
#3 Albarkas
La ultraderecha vengativa
#2 Hoypuedeserungrandia
Cuando no estas conforme con los modos del "Capo di tutti capi" Abascal, pues te acusan hasta de matar a Manolete, pero que se maten entre ellos, que es lo que acostumbran a hacer con el resto.
