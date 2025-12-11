edición general
Vox exige en las Corts alejar de las ciudades los centros de menores migrantes y reforzar la "disciplina"

Entre sus reclamaciones, Vox pide "promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen", "impulsar con base en las competencias autonómicas, un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana volver a su país de origen" o "publicar estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva".

| etiquetas: vox , menores , corts , migrantes
2 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"llevarlos a los corrales, a las dehesas a pastar con los cerdos como cerdos que son!!!" (les ha faltado proponer)
Connect #2 Connect
Pues me parece muy bien. Siempre en los barrios del centro que suelen ser más obreros. Que los lleven a la parte alta o los barrios esos de casoplones
