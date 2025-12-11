Vox exige en las Corts alejar de las ciudades los centros de menores migrantes y reforzar la "disciplina"

Entre sus reclamaciones, Vox pide "promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen", "impulsar con base en las competencias autonómicas, un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana volver a su país de origen" o "publicar estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva".