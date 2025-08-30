edición general
Vox exige cancelar un concierto en Murcia de Soziedad Alkoholika: "Es un grupo proetarra"

La banda tiene previsto actuar en el Pirata Festival en octubre, aunque la formación asegura que lo intentará evitar 'por todos los medios'.

#3 txepel
Hoy en día casi hasta parece que lo de la cultura de cancelación lo inventaron los progres, pero lo de esta gente y Fermin Muguruza yo lo llevo viendo más de 20 años.
#16 Aluflipas
#3 Querrás decir 40 años. Que es lo que ha cumplido de carrera Fermin Muguruza (ahora está de gira por esos 40 añazos). Y ya desde Kortatu los cancelaban en diferentes partes. Por ejemplo en Extremadura.
#5 Leon_Bocanegra
Bueno, esto ya se hacía en Murcia antes de que existiera la escoria Voxera y antes de que la derechusma se montase el peliculón ese de la cultura de cancelación de la izquierda.
Hace ya más de 20 años en el polígono de Alcantarilla unos minutos antes de empezar un concierto en una sala , nos anunciaron que se cancelaba por orden del ayuntamiento. Por suerte al de la sala de al lado le sudaba la polla el ayuntamiento y hubo concierto.
#7 XtrMnIO
ETA ya no existe, subnormales!!
#11 Hombre_de_Estado
Supongo que la polémica viene por la letra de la canción "Explota zerdo!" , de 1995 (quizá por otras canciones también):

www.letras.com/soziedad-alkoholika/559728/ --> Es la canción 12 de su disco Ratas: es.wikipedia.org/wiki/Ratas_(álbum)

Cualquier día estará cerca tuyo
y sentirás que no puedes soportar,
su olor te hará vomitar,
¡explota zerdo! Algún día reventaras,
¡explota zerdo! tus tripas se esparcirán.

Huele a esclavo de la ley,

…   » ver todo el comentario
#2 Sariel
Es mentira, ETA ya no existe, no se puede ser pro nada inexistente.

Que digo que hasta cuándo vamos a estar con argumentos, por llamarlos de alguna manera, de mierda. La mierda es mala, recordarlo.
#13 Ominous
#2 ¿en serio?
Franco no existe, entonces no se puede ser pro nada inexistente según tu.

Por cierto, a ver que dicen los que aplaudieron la cancelación de Mago de Oz y sus nuevos insultos que se inventaron por insultar al Dios humano.
#15 Sariel
#13 Cuando se habla de ETA se habla de organización. No existe tal organización. Cuando hablamos de franquismo hablamos de sentimientos, esos perduran más que las organizaciones.
#14 Hombre_de_Estado
#2 Según tu argumento, no pueden existir los neonazis, ni los defensores de las dictaduras latinoamericanas, ni los franquistas orgullosos que desgraciadamente aún quedan o los franquistas adolescentes que desgraciadamente siquen surguiendo.
#1 azathothruna
LIBERTAD PARA EL PAIS VASCO, CARAJO!!!!
#8 Leon_Bocanegra
#6 otra muestra más de que el PSOE tiene de izquierdas las siglas.
#12 pitercio
Es como si alguien dice que habría que suspender a XOA porque es una banda prohitleriana de subnormales. Es decir, que ambas cosas son ciertas, los etarruzos están en el mismo nivel de propaganda borrika que los cristofascistas.
#9 Torrezzno
Tampoco veréis a taburete en las fiestas de Bilbao :troll:
#10 Leon_Bocanegra
#9 El Pirata rock no tiene nada que ver con las fiestas de murcia. Es un festival privado. más.
