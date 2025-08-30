·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6157
clics
Fotos inquietantes de Rosemary Kennedy antes y después de la lobotomía (ENG)
6299
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
6019
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
4921
clics
Boicot a la Vuelta
6021
clics
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)
más votadas
450
Moreno Bonilla veta carreras de futuro en la pública y las deja solo para quienes paguen 46.000 euros en la privada
542
Pep Guardiola pagó la reparación del barco de Open Arms de su bolsillo
470
Ayuso gasta millones en artistas mientras Madrid sufre recortes: la Semana de la Hispanidad más cara de la historia
331
Abraham Fernández Sánchez: desvelamos la identidad del tercer ultraderechista que agredió al periodista de Canal Red, Román Cuesta
294
El Gobierno alemán anticipa "dolorosos" recortes en parte de las prestaciones sociales
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
33
clics
Vox exige cancelar un concierto en Murcia de Soziedad Alkoholika: "Es un grupo proetarra"
La banda tiene previsto actuar en el Pirata Festival en octubre, aunque la formación asegura que lo intentará evitar 'por todos los medios'.
|
etiquetas
:
sociedad alkoholika
,
murcia
,
vox
,
nazis
,
la eta
21
4
0
K
286
politica
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
4
0
K
286
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
txepel
*
Hoy en día casi hasta parece que lo de la cultura de cancelación lo inventaron los progres, pero lo de esta gente y Fermin Muguruza yo lo llevo viendo más de 20 años.
5
K
75
#16
Aluflipas
#3
Querrás decir 40 años. Que es lo que ha cumplido de carrera Fermin Muguruza (ahora está de gira por esos 40 añazos). Y ya desde Kortatu los cancelaban en diferentes partes. Por ejemplo en Extremadura.
0
K
11
#5
Leon_Bocanegra
Bueno, esto ya se hacía en Murcia antes de que existiera la escoria Voxera y antes de que la derechusma se montase el peliculón ese de la cultura de cancelación de la izquierda.
Hace ya más de 20 años en el polígono de Alcantarilla unos minutos antes de empezar un concierto en una sala , nos anunciaron que se cancelaba por orden del ayuntamiento. Por suerte al de la sala de al lado le sudaba la polla el ayuntamiento y hubo concierto.
2
K
40
#7
XtrMnIO
ETA ya no existe, subnormales!!
2
K
39
#4
pcmaster
Dedicada a VOX:
www.youtube.com/watch?v=_dutHIGa89M
0
K
20
#11
Hombre_de_Estado
*
Supongo que la polémica viene por la letra de la canción
"Explota zerdo!"
, de 1995
(quizá por otras canciones también):
www.letras.com/soziedad-alkoholika/559728/
--> Es la canción 12 de su disco Ratas:
es.wikipedia.org/wiki/Ratas_(álbum)
Cualquier día estará cerca tuyo
y sentirás que no puedes soportar,
su olor te hará vomitar,
¡explota zerdo! Algún día reventaras,
¡explota zerdo! tus tripas se esparcirán.
Huele a esclavo de la ley,
…
» ver todo el comentario
0
K
20
#2
Sariel
Es mentira, ETA ya no existe, no se puede ser pro nada inexistente.
Que digo que hasta cuándo vamos a estar con argumentos, por llamarlos de alguna manera, de mierda. La mierda es mala, recordarlo.
1
K
20
#13
Ominous
*
#2
¿en serio?
Franco no existe, entonces no se puede ser pro nada inexistente según tu.
Por cierto, a ver que dicen los que aplaudieron la cancelación de Mago de Oz y sus nuevos insultos que se inventaron por insultar al Dios humano.
0
K
10
#15
Sariel
#13
Cuando se habla de ETA se habla de organización. No existe tal organización. Cuando hablamos de franquismo hablamos de sentimientos, esos perduran más que las organizaciones.
0
K
7
#14
Hombre_de_Estado
#2
Según tu argumento, no pueden existir los neonazis, ni los defensores de las dictaduras latinoamericanas, ni los franquistas orgullosos que desgraciadamente aún quedan o los franquistas adolescentes que desgraciadamente siquen surguiendo.
0
K
20
#1
azathothruna
LIBERTAD PARA EL PAIS VASCO, CARAJO!!!!
1
K
19
#6
koe
*
rel:
www.meneame.net/story/vilagarcia-cancela-mago-oz-insultar-sanchez-friv
www.meneame.net/story/elda-suspende-concierto-henry-mendez-discursos-o
www.meneame.net/story/psoe-pide-suspender-concierto-cantante-dominican
1
K
13
#8
Leon_Bocanegra
#6
otra muestra más de que el PSOE tiene de izquierdas las siglas.
1
K
14
#12
pitercio
*
Es como si alguien dice que habría que suspender a XOA porque es una banda prohitleriana de subnormales. Es decir, que ambas cosas son ciertas, los etarruzos están en el mismo nivel de propaganda borrika que los cristofascistas.
0
K
12
#9
Torrezzno
Tampoco veréis a taburete en las fiestas de Bilbao
0
K
9
#10
Leon_Bocanegra
#9
El Pirata rock no tiene nada que ver con las fiestas de murcia. Es un festival privado. más.
0
K
11
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hace ya más de 20 años en el polígono de Alcantarilla unos minutos antes de empezar un concierto en una sala , nos anunciaron que se cancelaba por orden del ayuntamiento. Por suerte al de la sala de al lado le sudaba la polla el ayuntamiento y hubo concierto.
www.letras.com/soziedad-alkoholika/559728/ --> Es la canción 12 de su disco Ratas: es.wikipedia.org/wiki/Ratas_(álbum)
Cualquier día estará cerca tuyo
y sentirás que no puedes soportar,
su olor te hará vomitar,
¡explota zerdo! Algún día reventaras,
¡explota zerdo! tus tripas se esparcirán.
Huele a esclavo de la ley,
… » ver todo el comentario
Que digo que hasta cuándo vamos a estar con argumentos, por llamarlos de alguna manera, de mierda. La mierda es mala, recordarlo.
Franco no existe, entonces no se puede ser pro nada inexistente según tu.
Por cierto, a ver que dicen los que aplaudieron la cancelación de Mago de Oz y sus nuevos insultos que se inventaron por insultar al Dios humano.
www.meneame.net/story/vilagarcia-cancela-mago-oz-insultar-sanchez-friv
www.meneame.net/story/elda-suspende-concierto-henry-mendez-discursos-o
www.meneame.net/story/psoe-pide-suspender-concierto-cantante-dominican