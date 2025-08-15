·
10
meneos
78
clics
Vox desafía a la España 'boomer'
Nadie quiere verlo, pero la precariedad juvenil y el hundimiento de las viejas clases medias ya están reventando nuestro sistema desde dentro
vox
,
boomer
,
juventud
9
1
0
96
actualidad
#1
Apotropeo
Nunca he entendido el concepto de clase media.
Si es "media" por estadística entonces es una falacia.
La clase media, por definición, es clase obrera , y por tanto " proletarios".
Parace que ,con la neuro lengua , nadie quiere reconocer que somos técnicamente "pobres"
5
59
#5
Ethereum
#1
yo prefiero llamarla Clase x̄ = (Σxi) / n, para evitar falacias
1
18
#6
Apotropeo
#5
muy elegante
0
9
#7
srskiner
#1
si el mundo se divide entre el que vive del capital acumulado y el que vive del trabajo el concepto " medio" es absurdo en si mismo porque el concepto medio tiene sentido en divisiones cuantitativas, no en divisiones cualitativas.
Puedes hablar de altura media, peso medio, pero no hablar de sexo medio, no estas medio vivo ni has medio aprobado un examen, en distintiones cualitativas medio no tiene sentido.
3
36
#8
rekus
#1
Es que la clase media no existe. Es un invento del capitalismo para que los trabajadores piensen que aumentando su productividad pueden aspirar a dejar de ser trabajadores.
2
26
#3
mmlv
Solución a la precariedad y al empeoramiento de las condiciones de vida: votar a VOX...
Como tomar laxantes para curar la diarrea!!
2
27
#4
tierramar
Si PP-VOX llegan al poder adios a las pensiones
1
14
#2
ostiayajoder
Sera de la clase obrera pq la pudiente cada vez lo es mas y las siguientes generaciones solo abogan pq sean, aun, mas favorecidas con la esperanza de q les caiga algo o q sean los reyes de la pocilga q dejen...
0
9
