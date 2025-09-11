Vox denuncia ante la Fiscalía al portavoz de Podemos por "delito de odio" contra israelíes

El Grupo Parlamentario de Vox ha anunciado este jueves que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, a quien atribuyen la supuesta comisión de un delito de odio contra los israelíes, por las palabras pronunciadas en el marco de las protestas de La Vuelta ciclista a España. En la última parte de su comunicado, Vox vincula las palabras de Pablo Fernández con el asesinato en Estados Unidos del activista conservador Charlie Kirk.