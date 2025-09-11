Vox denuncia ante la Fiscalía al portavoz de Podemos por "delito de odio" contra israelíes

El Grupo Parlamentario de Vox ha anunciado este jueves que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, a quien atribuyen la supuesta comisión de un delito de odio contra los israelíes, por las palabras pronunciadas en el marco de las protestas de La Vuelta ciclista a España. En la última parte de su comunicado, Vox vincula las palabras de Pablo Fernández con el asesinato en Estados Unidos del activista conservador Charlie Kirk.
Que te denuncie Vox por delito de odio contra los sionistas te convalida un premio Nobel de la paz.
Casi podemos denunciar los del PP por delito de odio contra ETA...
¡Qué suerte que tenemos una justicia digna de esta democracia!
Odio
Xenofobia
Ansioso estoy de saber el nombre del nuevo juez Peinado que nos va a dar titulares durante años.
Pero el caso es que por aquí el delito de odio suele gustar mucho, pues bien os pongo como está tipificado
Artículo 510 del Código Penal
"
1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o… » ver todo el comentario
Lo que dice un partido con menos de un 1% de representación parlamentaria en España, es lo que dicta la política y se hace en las calles de EEUU. Así de importantes son.
En fin... Cuando descubran que mr. Kirk tenía miedo de que le matara Israel... Y que aún no se puede descartar que lo haya hecho.
Mi primera reflexión es cuánto dinerito sionista regará a esta gente.
La segunda es ¿no son católicos? ¿No saben que el Talmud, libro guía de esta gente tiene como objetivo cepillarse a todo lo que huela a cristiano?