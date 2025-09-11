edición general
Vox denuncia ante la Fiscalía al portavoz de Podemos por "delito de odio" contra israelíes

El Grupo Parlamentario de Vox ha anunciado este jueves que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, a quien atribuyen la supuesta comisión de un delito de odio contra los israelíes, por las palabras pronunciadas en el marco de las protestas de La Vuelta ciclista a España. En la última parte de su comunicado, Vox vincula las palabras de Pablo Fernández con el asesinato en Estados Unidos del activista conservador Charlie Kirk.

11 comentarios
Sandman #4 Sandman
Precisamente VOX, cuya estrategia política consiste en repartir odio contra inmigrantes y LGTBs
9
Morrison #1 Morrison *
¡Joder que orgullo!

Que te denuncie Vox por delito de odio contra los sionistas te convalida un premio Nobel de la paz.
8
Sinfonico #3 Sinfonico *
Delito de odio contra unos asesinos, que dice Vox que hay que respetarlos....y no es un chiste xD
Casi podemos denunciar los del PP por delito de odio contra ETA...
7
#2 To_lo_loco
Pues como toque en el juzgado adecuado el señor Fernández ya debe saber que le va tocar ir hasta el Constitucional y a Estrasburgo hasta puede que también.

¡Qué suerte que tenemos una justicia digna de esta democracia!
4
Yuiop #6 Yuiop
Violencia
Odio
Xenofobia
4
Andreham #5 Andreham
Que Vox denuncie por delito de odio es, cuanto menos, gracioso.

Ansioso estoy de saber el nombre del nuevo juez Peinado que nos va a dar titulares durante años.
3
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Cómo no, los voxtrencos del lado de los asesinos.
1
duende #8 duende
A mi me parece un estupidez que tengamos un delito de odio, el odio es una emoción que puedes sentir, sólo debería de estar penado cuando actúas y tiene consecuencias sobre terceros.
Pero el caso es que por aquí el delito de odio suele gustar mucho, pues bien os pongo como está tipificado

Artículo 510 del Código Penal
"
1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o…   » ver todo el comentario
1
#9 Leon_Bocanegra
Enhorabuena Pablo! Mis respetos. Ojalá yo pudiera lograr algún día que esa panda de hijos de puta me denunciasen.
0
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
Vox vincula las palabras de Pablo Fernández con el asesinato en Estados Unidos del activista conservador Charlie Kirk.

Lo que dice un partido con menos de un 1% de representación parlamentaria en España, es lo que dicta la política y se hace en las calles de EEUU. Así de importantes son.

En fin... Cuando descubran que mr. Kirk tenía miedo de que le matara Israel... Y que aún no se puede descartar que lo haya hecho.
0
francesc1 #11 francesc1
Este interés de Vox es genuino?
Mi primera reflexión es cuánto dinerito sionista regará a esta gente.
La segunda es ¿no son católicos? ¿No saben que el Talmud, libro guía de esta gente tiene como objetivo cepillarse a todo lo que huela a cristiano?
0

