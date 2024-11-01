Vox culpa a la inmigración del estancamiento de los salarios y pide cesar la política de "fronteras abiertas"

Vox cree que la introducción de una cantidad "altísima" de personas que aspiran a obtener puestos de trabajo de menor cualificación ejerce una competencia a la baja "muy agresiva" para los trabajadores españoles, y explica "en buena medida el estancamiento salarial". "No hay un problema de falta de españoles dispuestos a trabajar, sino uno de condiciones laborales precarias e insuficientes", arguye el partido.