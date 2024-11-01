edición general
4 meneos
12 clics
Vox culpa a la inmigración del estancamiento de los salarios y pide cesar la política de "fronteras abiertas"

Vox culpa a la inmigración del estancamiento de los salarios y pide cesar la política de "fronteras abiertas"

Vox cree que la introducción de una cantidad "altísima" de personas que aspiran a obtener puestos de trabajo de menor cualificación ejerce una competencia a la baja "muy agresiva" para los trabajadores españoles, y explica "en buena medida el estancamiento salarial". "No hay un problema de falta de españoles dispuestos a trabajar, sino uno de condiciones laborales precarias e insuficientes", arguye el partido.

| etiquetas: vox , inmigración , salarios
3 1 1 K 37 actualidad
24 comentarios
3 1 1 K 37 actualidad
Comentarios destacados:    
ipanies #3 ipanies
Por eso votan NO sistemáticamente la subida del SMI.
Ala a la mierda!!
11 K 113
#14 soberao *
#3 Cobran dos veces por lo mismo, ahora que los inmigrantes quitan el trabajo y bajan los salarios y luego el empresario negrero de Vox que contrata inmigrantes y les paga una mierda, encima está contento porque no se quejan... Que es donde quiere Vox al inmigrante, en precario y sin derechos.
0 K 13
themarquesito #2 themarquesito
Está copiando literalmente la mendaz retórica de Trump, que Abascal es incapaz de tener ideas propias
2 K 41
correcorrecorre #4 correcorrecorre
Claaaaro, la de españoles que hacen cola para recoger fresas en Almería, a hostias terminan todos... No digo más que me enciendo.
2 K 35
Cehona #8 Cehona
#4 Ese cinismo lo utilizan en campaña electoral y les da rédito.
1 K 25
#11 vGeeSiz
#4 xD xD xD

Si no hubiera nadie que aceptara un salario bajo, el empresaurio tendría que subir sueldos para que los españoles fueran allí a recogerlas.

No es que los españoles no quieran recoger fresas, no las quieren recoger a cambio de un salario miserable. Recuerda, que Francia, se llena de temporeros españoles para recoger sus frutas
2 K 2
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#11 Partes de una premisa errónea, la realidad es que la gran mayoría de la fruta no se recogería.
1 K 23
#15 vGeeSiz
#13 no, no parto de ninguna premisa errónea. Si no cubres los puestos de trabajo, mejoras condiciones hasta que los trabajadores acepten ir a tu empresa
0 K 9
JuanCarVen #20 JuanCarVen
#15 En muchos casos no fijan el precio del producto, el productor en agroindustria no es el pez más grande generalmente, no puede trasladar costes tan fácilmente, a partir de cierto límite no le merece la pena la recolección.
0 K 12
#21 vGeeSiz
#20 y que pasa si no recolecta durante x años?
0 K 9
#7 Hoypuedeserungrandia
El estancamiento salarial..... Y por eso VOX siempre vota en el congreso contra cualquier mejora salarial para los trabajadores o cualquier tipo de subida del SMI. Todo coherencia la de VOX. Fascistas hipócritas.
2 K 31
#1 Alcalino
Y luego de decir eso Garamendi debe de estar descojonanse
1 K 21
ostiayajoder #9 ostiayajoder
Menuda panda de jetas xD

Pero si cada vez q se vota q suban el SMI, se de baja paternal o LO Q SEA, LITERALMENTE, a favor de los trabajadores votan en contra....

xD

A ver, q Vox esta EN CONTRA de los emigrantes y a favor, solo, del empresariado y de la casta mas intocable q hay en España...

Joder, q huevos....
1 K 20
Olepoint #6 Olepoint
Vox, a ver, sabemos que vuestros votantes trabajadores no son muy espabilados, pero es tan fácil como mirar los datos, en concreto los que publica el observatorio de márgenes para ver que los márgenes de las empresas no dejan de subir, mientras que los gastos, incluso, bajan.

En fin, que noticia tras noticia sobre las subidas año tras año de beneficios de la gran banca y los fondos de especulación, dueños de casi todo lo que consumimos, no tendrá nada que ver.

No se puede ser más imbécil como ser un trabajador y votar a VOX.
1 K 20
#12 vGeeSiz
#6 jajajaajaja

Y que tendrá que ver eso, con el contenido de la noticia?
0 K 9
Olepoint #23 Olepoint
#12 Es normal que no lo pilles, normal.
0 K 8
#24 vGeeSiz
#23 no, es que has venido a hablar de tu libro, no a comentar la noticia.

Pero mira si quieres de tu propia verborrea, "mientras que los gastos, incluso bajan" Porque tienen disponible mano de obra barata xD
0 K 9
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#6 nooo, trabajador y votar a los niñatos pijoprogres de podemos. Esos ya han gobernado.
0 K 8
Dene #5 Dene
si.. a los inmigrantes que compran piso en el barrio de salamanca..
0 K 12
XtrMnIO #17 XtrMnIO
Lo único necesario para que los patrones suban los sueldos es que se reactive la lucha obrera.

Huelgas que hagan el suficiente daño al patrón para obligarle a subir los salarios.
0 K 12
powernergia #19 powernergia
Es el relato engañabobos ganador.

Les veremos en el ministerio de trabajo.

Agarraos que vienen curvas.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
Welcome refugees.
0 K 8
Andreham #10 Andreham
Osease.

Que el partido de las empresas.

Dice que por culpa de los inmigrantes.

Que son contratados por las empresas.

No suben los sueldos.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

¿Alguien se anime a unir los puntos?
0 K 8
SMaSeR #22 SMaSeR
Habría que ver cuantos de esos que han pillado con extranjeros ilegales en las inspecciones de trabajo son de Vox, votantes o de su entorno xD.
0 K 7

menéame