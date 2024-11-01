Vox culpa a la inmigración del estancamiento de los salarios y pide cesar la política de "fronteras abiertas"

Vox cree que la introducción de una cantidad "altísima" de personas que aspiran a obtener puestos de trabajo de menor cualificación ejerce una competencia a la baja "muy agresiva" para los trabajadores españoles, y explica "en buena medida el estancamiento salarial". "No hay un problema de falta de españoles dispuestos a trabajar, sino uno de condiciones laborales precarias e insuficientes", arguye el partido.
Ala a la mierda!!
Si no hubiera nadie que aceptara un salario bajo, el empresaurio tendría que subir sueldos para que los españoles fueran allí a recogerlas.
No es que los españoles no quieran recoger fresas, no las quieren recoger a cambio de un salario miserable. Recuerda, que Francia, se llena de temporeros españoles para recoger sus frutas
Pero si cada vez q se vota q suban el SMI, se de baja paternal o LO Q SEA, LITERALMENTE, a favor de los trabajadores votan en contra....
A ver, q Vox esta EN CONTRA de los emigrantes y a favor, solo, del empresariado y de la casta mas intocable q hay en España...
Joder, q huevos....
En fin, que noticia tras noticia sobre las subidas año tras año de beneficios de la gran banca y los fondos de especulación, dueños de casi todo lo que consumimos, no tendrá nada que ver.
No se puede ser más imbécil como ser un trabajador y votar a VOX.
Y que tendrá que ver eso, con el contenido de la noticia?
Pero mira si quieres de tu propia verborrea, "mientras que los gastos, incluso bajan" Porque tienen disponible mano de obra barata
Huelgas que hagan el suficiente daño al patrón para obligarle a subir los salarios.
Les veremos en el ministerio de trabajo.
Agarraos que vienen curvas.
Que el partido de las empresas.
Dice que por culpa de los inmigrantes.
Que son contratados por las empresas.
No suben los sueldos.
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
¿Alguien se anime a unir los puntos?