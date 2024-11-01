Vox Crevillent se queda con dos concejalas tras la marcha del grupo municipal de Silvia Asencio que pasa ser edil no adscrita

La crisis en Vox Crevillent se ha agudizado este lunes. Tras la salida la pasada semana del gobierno municipal de las tres concejalas del grupo municipal de la formación ultraconservadora, hoy ha abandonado el mismo una de sus ediles: Silvia Asencio. La ya exconcejala de Vox ha comunicado que deja la disciplina del grupo municipal del que ha formado parte desde el inicio del mandato por desavenencias con las dos concejalas que permanecen en él, que son Gema Escolano y María Jesús Alfonso.