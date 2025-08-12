Vox Aragón también quiere prohibir celebraciones musulmanas

Vox también quiere que se prohíba en Aragón la celebración pública de fiestas musulmanas como la del cordero y, con ese objetivo, tiene desde junio registrada en las Cortes de Aragón una proposición no de ley que espera que se debata al inicio del nuevo periodo de sesiones, a partir de septiembre. En la propuesta, Vox pretende que las Cortes de Aragón expresen su rechazo a la celebración de la fiesta del cordero en espacios públicos
Es el momento de pedir que se prohíban las corridas de toros en nombre de la cultura española.
Sería hipócrita prohibir una y celebrar otra, no?
Es un espacio destinado a eso no?
Solo podría bailarse Danza Prima y el Xiringüelu porque Asturias es España y lo demás…
Es un voto 100% egoísta, es decir "yo soy mejor que tu, tengo más derechos que tu, y sólo yo puedo vivir de las mamandurrias del estado"
Por la cultura y las risas