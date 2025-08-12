Vox Aragón también quiere prohibir celebraciones musulmanas

Vox también quiere que se prohíba en Aragón la celebración pública de fiestas musulmanas como la del cordero y, con ese objetivo, tiene desde junio registrada en las Cortes de Aragón una proposición no de ley que espera que se debata al inicio del nuevo periodo de sesiones, a partir de septiembre. En la propuesta, Vox pretende que las Cortes de Aragón expresen su rechazo a la celebración de la fiesta del cordero en espacios públicos