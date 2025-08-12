edición general
Vox Aragón también quiere prohibir celebraciones musulmanas

Vox también quiere que se prohíba en Aragón la celebración pública de fiestas musulmanas como la del cordero y, con ese objetivo, tiene desde junio registrada en las Cortes de Aragón una proposición no de ley que espera que se debata al inicio del nuevo periodo de sesiones, a partir de septiembre. En la propuesta, Vox pretende que las Cortes de Aragón expresen su rechazo a la celebración de la fiesta del cordero en espacios públicos

Comentarios destacados:        
Verdaderofalso
Es el momento de pedir que se prohíban las celebraciones musulmanas del cordero en nombre de la cultura islámica.

Es el momento de pedir que se prohíban las corridas de toros en nombre de la cultura española.

Sería hipócrita prohibir una y celebrar otra, no?
5
xeldom
#1 A ver, sin ser votante de vox y estando en el espectro político contrario, veo bien que se prohiba toda celebración religiosa en espacios públicos... pero "toda toda", y dejarla a espacios privados
5
Verdaderofalso
#4 el giro más épico sería que se pidiera la plaza de toros de índole municipal por parte de grupos islámicos para su celebración cultural alegando que allí se celebran corridas de toros en nombre de la cultura.

Es un espacio destinado a eso no?
4
lameiro
#4 Bien, empecemos por la semana santa y la navidad
0
victorjba
#1 Es el momento de pedir que se prohíban las sevillanas en Zaragoza. O jotas o nada. Y todos disfrazados de baturros con el iPhone en la faltriquera.
1
Verdaderofalso
#6 si pidiesen prohibir otros bailes culturales, porque no?
1
victorjba
#9 Porque solo me caen mal las sevillanas. Los fachas no hablan de prohibir celebraciones judías, o budistas, solo las musulmanas. Pues mira, a mi solo me caen mal las sevillanas, no el chotis ni las sardanas. Viva la democracia.
0
Verdaderofalso
#11 exacto, si caen mal unos bailes, y se prohíben, abre la puerta a que todos pidan prohibir el baile que le parezca mal.

Solo podría bailarse Danza Prima y el Xiringüelu porque Asturias es España y lo demás…
1
PerritaPiloto
#6 Has perdido una oportunidad de oro de prohibir el reguetón.
2
valandildeandunie
#1 Teniendo a Sumar y al PSOE dirigidos por auténticos subnormales no van a hacer ninguna de esas troleadas para dejarlos en evidencia.
1
Verdaderofalso
#17 necesitamos un Templo Satanico en este país urgentemente
1
Alcalino
#1 el voto de vox es fundamentalmente un voto contra la igualdad de las personas.

Es un voto 100% egoísta, es decir "yo soy mejor que tu, tengo más derechos que tu, y sólo yo puedo vivir de las mamandurrias del estado"
0
victorjba
Por ponerlo en contexto, las Cortes de Aragón están en el Palacio de la Aljafería (al-Jaʿfariyah)... de origen árabe.
3
Sandman
Obviamente no va a pasar, pero si se jugasen bien las cartas, esto de prohibir celebraciones musulmanas podría ser el inicio de la prohibición general del uso de lugares públicos para ritos religiosos. Dios nos oiga.
1
Veelicus
#10 amen
0
Veelicus
A ver si estos musulmanes aprenden y piden la plaza de toros para una corrida... y en vez de salir toros, van entrando poco a poco y a rezar mirando a la meca
1
Verdaderofalso
#7 yo soy de una asociación musulamana y estoy tardando cero coma en pedirlo públicamente y a través del consistorio.

Por la cultura y las risas
1
Veelicus
#13 A mi lo que me sorprende es que los musulmanes en españa aun no tenga un partido politico propio, en las generales sacarian unos cuantos escaños
0
nemesisreptante
Por fin alguien va a por cosas que me preocupan de verdad y que me afectan muchísimo en mi día a día :roll:
1
sliana
que prohiban tambien las cristianas, que se hace con dinero de todos y yo no me beneficio de ellas.
1
raül_hernàndez_1
Si también prohiben la ocupación franquista del espacio público que son las fiestas del puto Pilar, me parece cojonudo.
0
correcorrecorre
#2 Franquista ¿Por?
0

