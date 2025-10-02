Vox abandona el pleno de las Cortes de Aragón en el minuto de silencio por las víctímas de Gaza e Israel

Los parlamentarios del grupo de Vox han abandonado este jueves el pleno de las Cortes de Aragón para no sumarse al minuto de silencio por las "víctimas inocentes del genocidio" en el Franja de Gaza y Cisjordania y por las del ataque terrorista de Hamás le pasado 7 de octubre de 2023. La presidenta de la Cámara, Marta Fernández, y sus seis compañeros se han negado a secundar la medida que se había acordado minutos antes por iniciativa de la Mesa y la Junta de Portavocess.
| etiquetas: vox , abandona , pleno , cortes de aragón , minuto de silencio , analfabetos
Verás que risas cuando llegue el momento, si llega, de los leopardos comecaras. Ya que les gusta tanto importar políticas de EEUU podemos adatar el Latinos for Trump a Fachapobres por la ultraderecha.
La inmensa mayoría de sus votantes me parecerán más o menos gilipollas, pero no les veo ese nivel de miseria humana que estan demostrando sus representantes.
Los parlamentarios del grupo de Vox han abandonado este jueves el pleno de las Cortes de Aragón para no sumarse al minuto de silencio por las "víctimas inocentes del genocidio" en el Franja de Gaza y Cisjordania y por las del ataque terrorista de Hamás le pasado 7 de octubre de 2023. La presidenta de la Cámara, Marta Fernández, y sus seis compañeros se han negado a secundar la medida que se había acordado minutos antes por iniciativa de la Mesa y la Junta de Portavocess.
Son escoria, y morirán siendo escoria repugnante....la vida es mejor si tienes bien lejos a esta chusma.