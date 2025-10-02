edición general
Vox abandona el pleno de las Cortes de Aragón en el minuto de silencio por las víctímas de Gaza e Israel

Los parlamentarios del grupo de Vox han abandonado este jueves el pleno de las Cortes de Aragón para no sumarse al minuto de silencio por las "víctimas inocentes del genocidio" en el Franja de Gaza y Cisjordania y por las del ataque terrorista de Hamás le pasado 7 de octubre de 2023. La presidenta de la Cámara, Marta Fernández, y sus seis compañeros se han negado a secundar la medida que se había acordado minutos antes por iniciativa de la Mesa y la Junta de Portavocess.

Comentarios destacados:    
manuelpepito #1 manuelpepito
Vox es es escoria 24 horas, no aflojan ni un minuto.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#1 Hijos de frutas mas bien.
Peka #11 Peka
#1 Pero esto no abrirá telediarios, si seria EH Bildu lo tendríamos en todas las portadas y telediarios durante una semana.
wildseven23 #3 wildseven23
Puta gentuza.
#2 diablos_maiq
No pierden ocasión de demostrar el tipo de gentuza que son.
#4 Leon_Bocanegra
Enésima muestra de la superioridad moral de la izquierda
#7 rekus
Ser escoria da votos y genera mucho ruído/contenido en forma de comentarios en agregadores de noticias. Saben que hay un montón de pobres que se creen sus recetas vacías.

Verás que risas cuando llegue el momento, si llega, de los leopardos comecaras. Ya que les gusta tanto importar políticas de EEUU podemos adatar el Latinos for Trump a Fachapobres por la ultraderecha.
sat #5 sat
HDLGP y siempre atentos a la oportunidad de demostrarlo. Escoria humana. Ellos y quien los vote.
ipanies #8 ipanies
Pese a que son unos miserables yo agradezco profundamente que lo demuestren sin ningún lugar a dudas. Ayuda a que nunca más toquen poder.
La inmensa mayoría de sus votantes me parecerán más o menos gilipollas, pero no les veo ese nivel de miseria humana que estan demostrando sus representantes.
frg #6 frg
Y ¿cómo lo justitican? Porque tiene que ser de risa:

SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
El partido de los cabrones desalmados. Cada día lo tienen más claro.
Apotropeo #10 Apotropeo
Pues ahora que declaren un mes en recuerdo de las víctimas inocentes y los refugiados políticos de la guerra civil; así dejan de verlos durante todo el mes
:troll:
#13 Bravok1
Si pueden ausentarse de minutos de silencio por las victimas de ETA....no lo van a hacer con victimas palestinas de tez morena...?
Son escoria, y morirán siendo escoria repugnante....la vida es mejor si tienes bien lejos a esta chusma.
