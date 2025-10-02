Vox abandona el pleno de las Cortes de Aragón en el minuto de silencio por las víctímas de Gaza e Israel

Los parlamentarios del grupo de Vox han abandonado este jueves el pleno de las Cortes de Aragón para no sumarse al minuto de silencio por las "víctimas inocentes del genocidio" en el Franja de Gaza y Cisjordania y por las del ataque terrorista de Hamás le pasado 7 de octubre de 2023. La presidenta de la Cámara, Marta Fernández, y sus seis compañeros se han negado a secundar la medida que se había acordado minutos antes por iniciativa de la Mesa y la Junta de Portavocess.