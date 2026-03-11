edición general
4 meneos
3 clics
Von der Leyen reivindica la nuclear

Von der Leyen reivindica la nuclear

El contraste se produjo en el marco de una cumbre internacional sobre energía nuclear organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, donde Von der Leyen presentó su visión a largo plazo para el sistema energético europeo. Según la presidenta de la Comisión, la combinación de renovables y nuclear puede convertirse en la base de la independencia energética del continente. "Juntas, pueden convertirse en las garantes de la independencia, la seguridad del suministro y la competitividad, si lo hacemos bien", afirmó.

| etiquetas: von , der , leyen , nuclear
4 0 0 K 48 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 48 actualidad
juliusK #1 juliusK
....por qué aquí lo de hacerle un impeachment por traicion a su "pais " y a su "constitución" vaser que no. Cada vez que pienso en esta pareja de quintacolumnistas (Merz otro que ya tal...) me hace añorar no solo a frau Angela sino incluso a Kohl...
0 K 8
Don_Pixote #2 Don_Pixote *
no sere yo quien defienda a la perra esta...
Pero ha revindicado que la inversion en SMR (que no nuclear estandar) es mejor que depender de otras potencias sea EEUU o Rusia en gas...
Algo que tiene su sentido, porque una transicion 100% renovable va tomar muchas decadas en el mejor de los escenarios (veas los pronósticos que veas)
0 K 8

menéame