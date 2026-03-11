Von der Leyen reivindica la nuclear

El contraste se produjo en el marco de una cumbre internacional sobre energía nuclear organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, donde Von der Leyen presentó su visión a largo plazo para el sistema energético europeo. Según la presidenta de la Comisión, la combinación de renovables y nuclear puede convertirse en la base de la independencia energética del continente. "Juntas, pueden convertirse en las garantes de la independencia, la seguridad del suministro y la competitividad, si lo hacemos bien", afirmó.