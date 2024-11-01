edición general
Von der Leyen anuncia un "instrumento específico" para la reconstrucción de la Franja de Gaza

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes desde Nueva York, en el marco de la conferencia para la solución de dos estados, la creación de un "instrumento específico" para la reconstrucción de la Franja de Gaza. […] En esta línea, ha destacado el papel de Europa como "salvavidas" de la Autoridad Palestina desde el 7 de octubre de 2023 al reunir, según ha indicado, un "paquete financiero sin precedentes por valor de 1.600 millones de euros".

Gry
Ahora vamos a subvencionar el resort de Trump. :-P
5
lolerman
#6 Esta es la única y verdadera interpretación.
0
javibaz
Úrsula, no haría falta reconstruir si no se hubiera bombardeado con el único fin de hacer desaparecer a todos los palestinos. Y tú callada sin querer ofender a los asesinos genocidas.
4
Dene
a ver, señora, entérese
mientras los nazis de tel aviv tengan a sus soldados allí masacrando gente, con su apoyo entre otros, no hay nada que hacer ni reconstruir
4
#10 trasparente
Ya dije hace tiempo que el único papel de la UE en esta boda iba a ser el de pagano, el que paga. Pero no será para reconstruir Gaza, será para montar y mantener los campos de refugiados que se van a hacer en el Sinai y en Jordania para meter a los palestinos que quieran seguir vivos.
Al tiempo.
3
#7 Chuache_cientifico
A buenas horas mangas verdes, la madre que los parió.

Meted al puto ejército y sacad a los genocidas de ahí ya, hostia.
3
#9 cunaxa
Solo saben dar dinero.
Evitar muertes no saben o no quieren.
2
rendri
Hoteles para sionistas y chabolas para los esclavos palestinos que sobrevivan a la matanza.
1
#5 Borgiano
Pero habrá que esperar primero a que acaban de destruirla los israelíes, ¿no?
1
DayOfTheTentacle
Y construirán edificios para que vivan los...?
1
IkkiFenix
Cuidado con la bruja está, nunca trama nada bueno.
0
#8 luckyy
Cada día más subnormal!! Ese instrumento ya existe y empieza por reconocer el genocidio, perseguir a los asesinos y aplicar las sanciones y embargos necesarios a Israel.
0

