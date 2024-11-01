Von der Leyen anuncia un "instrumento específico" para la reconstrucción de la Franja de Gaza

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes desde Nueva York, en el marco de la conferencia para la solución de dos estados, la creación de un "instrumento específico" para la reconstrucción de la Franja de Gaza. […] En esta línea, ha destacado el papel de Europa como "salvavidas" de la Autoridad Palestina desde el 7 de octubre de 2023 al reunir, según ha indicado, un "paquete financiero sin precedentes por valor de 1.600 millones de euros".