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Vómito: soy una bomba

Vómito: soy una bomba

Canción "Soy una bomba" de Vómito, la mítica banda de punk de Irún, nacida en la época de esplendor del Rock Radical Vasco. Sus letras son duras pero reflexivas y están mas vigentes que nunca.

| etiquetas: vomito , punk , rrv , euskal herria , rock , claus groten
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3 comentarios
10 2 0 K 48 cultura
#1 cajadecartonmojada *
Soy una bomba,
una bomba nucelar.
Mi cuerpo está lleno
de radioctividad.
Mato a la gente
con mi imaginación.
Mi cerebro es un arma
de destruccioooooón {0x1f3b6}
3 K 43
rusito #2 rusito *
#1 ...solo fuisteis peones
en sus juegos de locura
llenaré campos de cruces,
de lamentos y tortura
hablaron de desarme
y eran todo mentiras
y aquí estoy yo,
para quitaros la vida.

Eso fue lo que pasó durante la Guerra de Iraq, masacraron a un país por unas armas de destrucción masiva que no existían. Y eso es lo que puede pasar en Oriente Medio ahora. Israel atacó a Irán por un programa nuclear, por su creencia que se puede utilizar para construir bombas nucleares, cuando ellos y sus aliados Estados Unidos son potencias militares con bombas nucleares. Y en esos juegos de locura, nosotros solo somos peones que perdemos la vida.
0 K 8
#3 capitan.meneito
#1 un pasito para arriba, para arriba, para abajo

Boooomba!!!
Para bailar esto es una bomba.
0 K 11

menéame