Voluntarios se apresuran a preservar la Historia de EE. UU. adelantándose a los decretos de Trump [Ing]

Historiadores, bibliotecarios y voluntarios se apresuran a documentar las exposiciones de los museos y los registros históricos que temen que la administración Trump elimine o altere. El presidente ordenó a las instituciones que eliminaran los contenidos que, según él, «desprestigian a los estadounidenses», y los sustituyeran por celebraciones de la grandeza nacional. Más de 1600 voluntarios han creado archivos privados con más de 50 000 fotos y vídeos de exposiciones de museos antes de que las directivas de Trump entren en vigor.

#2 Emotivo
Formación del Espíritu Nacional, algo antiguo y trasnochado.
Suena a dictadura.
3 K 47
#4 diosmioporque
#2 y de las JONS.
0 K 9
azathothruna #5 azathothruna
#2 Como si no tuvieran ellos y el mundo suficiente con el miedo rojo, la segunda enmienda, el colegio electoral EL IDIOMA INGLES, y su fanboyismo por yebus
Quieren mas los hijos de su re mil putisima madre.
0 K 12
JanSmite #1 JanSmite *
Joder, con el "Ministerio de la Verdad"…… :-P
1 K 37
#3 DavidMG
Fahrenheit 451
0 K 6

