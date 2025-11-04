Voluntarios se apresuran a preservar la Historia de EE. UU. adelantándose a los decretos de Trump [Ing]  

Historiadores, bibliotecarios y voluntarios se apresuran a documentar las exposiciones de los museos y los registros históricos que temen que la administración Trump elimine o altere. El presidente ordenó a las instituciones que eliminaran los contenidos que, según él, «desprestigian a los estadounidenses», y los sustituyeran por celebraciones de la grandeza nacional. Más de 1600 voluntarios han creado archivos privados con más de 50 000 fotos y vídeos de exposiciones de museos antes de que las directivas de Trump entren en vigor.