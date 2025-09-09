Volkswagen y PowerCo fabricarán baterías de estado sólido en Valencia

El Grupo Volkswagen y su filial PowerCo fabricarán baterías de estado sólido en la gigafactoría que se está construyendo en la localidad valenciana de Sagunto, según anunció el lunes el grupo automovilístico alemán en el Salón del Automóvil de Múnich (IAA Mobility 2025). Las baterías de estado sólido de PowerCo se utilizarán en la gama de vehículos eléctricos urbanos de Volkswagen, Skoda y Cupra que se fabricarán en 2026.