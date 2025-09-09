edición general
Volkswagen y PowerCo fabricarán baterías de estado sólido en Valencia

El Grupo Volkswagen y su filial PowerCo fabricarán baterías de estado sólido en la gigafactoría que se está construyendo en la localidad valenciana de Sagunto, según anunció el lunes el grupo automovilístico alemán en el Salón del Automóvil de Múnich (IAA Mobility 2025). Las baterías de estado sólido de PowerCo se utilizarán en la gama de vehículos eléctricos urbanos de Volkswagen, Skoda y Cupra que se fabricarán en 2026.

#1 Pitchford *
Bueno, parece que las baterías de estado sólido ya son por fin una realidad. Espero que supongan un antes y un después en cuanto a riesgo y peligrosidad de incendios.
Harkon #3 Harkon
#1 Las actuales baterías LFP ya son muy seguras y para nada arden al exponer su interior al aire como hacen las NMC, las de estado semisolido y sólido son aún mejores desde luego pero las LFP ya son muy seguras.
#2 Pitchford
Los chinos decían hace 2 meses que todavía no.. Retraso o engaño?
www.hibridosyelectricos.com/coches/mayor-autoridad-coche-electrico-en-
rojelio #4 rojelio
#2 La factoría todavía está en construcción, dudo mucho que la tengan antes de un año, así que imagino que esto es principalmente una predicción informada.
