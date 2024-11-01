Voces de Gaza (eng)  

En la serie Voces de Gaza, tenemos el honor de presentar el trabajo de cuatro fotógrafos de Gaza: Samaa Emad, Ali Jadallah, Mahmoud Abu Hamda y Fatma Hassona. Sus imágenes van acompañadas de diálogos personales entre tres de los fotógrafos y miembros de Magnum, y poesía de Hassona escrita antes de que fuera asesinada por un ataque aéreo israelí en abril de 2025. En asociación con Gulf Photo Plus, hemos lanzado una venta de impresiones con trabajos de fotógrafos palestinos y Magnum.