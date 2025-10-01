Vlado Gudelj: «El fútbol se va a convertir en fútbol americano, meterán pinganillo a los jugadores»

"Mi mujer es croata. Yo soy serbio. Somos de diferentes bandos que nos enfrentamos en la guerra. ¿Viste la película de miedo Durmiedo con su enemigo? (Risas) Esa es en mi casa. Pero yo soy más que amigo con Juric, que es croata, o con Meho Kodro, que es musulmán. Considero que el deporte no tiene nada que ver con política. Habla más de guerra la gente que no estuvo en la guerra que los que estuvieron en primera línea. Tengo varios amigos que estuvieron y siempre me dicen que no quieren hablar de eso"