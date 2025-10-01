Vlado Gudelj: «El fútbol se va a convertir en fútbol americano, meterán pinganillo a los jugadores»

"Mi mujer es croata. Yo soy serbio. Somos de diferentes bandos que nos enfrentamos en la guerra. ¿Viste la película de miedo Durmiedo con su enemigo? (Risas) Esa es en mi casa. Pero yo soy más que amigo con Juric, que es croata, o con Meho Kodro, que es musulmán. Considero que el deporte no tiene nada que ver con política. Habla más de guerra la gente que no estuvo en la guerra que los que estuvieron en primera línea. Tengo varios amigos que estuvieron y siempre me dicen que no quieren hablar de eso"
| etiquetas: vlado , gudelj
curiosa religión
El fútbol de los Balcanes sigue dando talento, pero las ligas han dejado de ser competitivas. ¿Apostarías a una Liga conjunta con Eslovenia, Croacia, Albania, Serbia, Bosnia… para subir el nivel y volver a aumentar la pasión por el fútbol?
Es la única forma. Los buenos jugadores no los encuentras si no estás en una liga competitiva con partidos importantes.
La estructura, instalaciones deportivas, aunque van mejorando cada año, no
