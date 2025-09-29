edición general
Vladímir Sorokin, escritor ruso: "Nuestros políticos usan iPhones, pero tienen la ética feudal de Iván el Terrible"

El autor recupera en 'El Kremlin de azúcar', su nuevo libro, la Rusia distópica de corte medieval que ya mostró en su célebre novela 'El día del oprichnik'

