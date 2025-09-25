·
date 2025-09-25
Vivir con un circuito de F1 a la puerta de casa: la Fiscalía ve indicios de un delito contra el medio ambiente en el ruido de las carreras del Jarama
Un juez cita como investigados a dos directivos de la instalación, incrustada en una exclusiva urbanización de Madrid, y con su situación administrativa en disputa
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Verdaderofalso
*
Un circuito que existía a las afueras,se ponen unos chalets a su lado y hay delito.
Un circuito en plena ciudad, no.
Es así?
7
K
83
#13
chisqueiro
#3
No.
Uno es permanente y otro temporal.
0
K
11
#16
kreator
#3
pues es que esos chalets tienen unos dueños que tú ya sabe...
0
K
11
#1
javibaz
Luego se fomenta una carrera de F1 urbana.
3
K
62
#4
Laro__
Lo que no dice la noticia es que un juez compró un chalet barato, por estar junto al circuito, y lleva años haciéndole la vida imposible para poder dormir su siesta. Me recuerda a los compran piso en Barajas y luego piden que se aleje el aeropuerto porque molesta.
2
K
31
#11
pirat
*
#4
Ay esos jueces justicieros, tienen claro que son de una clase superior al resto de parias. Con tanto togado activista, así está la justicia, por muchos recursos que dediques y bien que les pagues están lastrando el estado, a la sociedad y economía, por su insistente procrastinación con chorradas que retrasan el necesario ágil funcionamiento de la justicia. Pero claro, eso no es malversación...
Habría que poner un poco de orden en esta cuestión, es vital. La anomalía de los apenas jueces enchironados demuestran su autopercepción como "especiales" y por encima de leyes para la chusma.
Actualmente, para mí, las prostitutas tienen más dignidad que ese gremio.
0
K
8
#14
juanmito
#12
imaginas bien
1
K
29
#6
ed25519
An intentando millones de veces cerrarlo, pero el tema es que el circuito del jarama estaba antes que todos los chalets con lo que estsan jodidos los de los chalets, es como vender casas al lado del aeropuerto, el mismo caso
1
K
20
#7
Gadfly
#6
pues a mamarla
0
K
7
#10
Tensk
#6
No sé cómo está ahora pero en su momento consiguieron que limitasen la cantidad de pruebas a celebrar los domingos al año.
Que se jodan los de las urbanizaciones, el circuito estaba ahí MUCHO antes y lo sabían cuando compraron.
0
K
11
#5
Dragstat
¿Pusieron el circuito en una zona residencial? ¿o fue al revés y fue la zona residencial la que pusieron al lado del circuito?
0
K
20
#8
juanmito
#5
El circuito estaba antes que cualquier vivienda o urbanización. Las primeras viviendas se construyeron cerca (la urb. santo domingo) a finales de los 60 y principios de los 70.
1
K
29
#12
Dragstat
*
#8
imagino entonces que es gente con dinero y el propietario del circuito no lo suficiente, para que el fiscal remueva esto. Vamos, en un barrio obrero la fiscalía no mueve ni una hoja por esto.
0
K
20
#15
madeagle
#5
si no recuerdo mal, tanto el circuito como los terrenos colindantes son propiedad de RACE, y RACE tuvo la genial idea (con la connivencia de la autoridad competente) de construir viviendas en esos terrenos.
Ahora en el circuito no se pueden celebrar grandes eventos (F1, MotoGP) por la molestias a los vecinos, que a su vez tambien sufren molestias porque el circuito sigue en funcionamiento para eventos menores. Osea que al final todos jodidos.
1
K
29
#2
Fumanchu
Acabaramos, que los que se quejan del ruido son pijos.
1
K
17
#9
javipe
El circuito estaba allí mucho antes que la "urbanización exclusiva" que antes no era tan exclusiva.
0
K
9
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
