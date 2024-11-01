·
Vivir bajo el ruido creciente del aeropuerto de Bilbao
AENA planifica en el aeropuerto de Loiu un alargamiento del edificio de La Paloma por ambos lados para aumentar las posiciones de embarque, lo que permitirá seguir aumentando el tráfico aéreo.
5 comentarios
#1
Antipalancas21
Una pregunta, cuando se puso en funcionamiento ese aeropuerto, había viviendas cerca y alredeor o todas han sido creadas después, desconozco el tema.
1
K
32
#2
Mutiko30
#1
Si, si que habia, es un corredor con mucha vivienda. Es una faena ya que es un servicio para unos pero una pesadilla para otros. De hecho, por eso no debe haber vuelos nocturnos en Bilbao
0
K
7
#3
Antipalancas21
#2
Es que normalmente los aeropuertos se crean fuera y lejos de los núcleos urbanos, luego empiezan a construir alrededor y ahí vienen los problemas
0
K
20
#4
Mutiko30
#3
En bizkaia no hay nada con tanto volumen lejos de nucleos urbanos y que no sea puro monte.
0
K
7
#5
kumo
Lo mismo que pasa en otras ciudades. Te vas a vivir cerca del aeropuerto que eso siempre revaloriza y está bien comunicado y tal. Y luego vienen las quejas.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
