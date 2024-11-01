¿Por qué las viviendas protegidas en Madrid cuestan más de lo que marca la ley?

Si te estás preguntando por qué no puedes acceder ni a una vivienda de precio protegido, la respuesta está en el sobreprecio: se están vendiendo por encima del límite legal. Durante meses he estado buscando vivienda protegida en Madrid, pero los precios que ofrecen muchas cooperativas no coinciden con el precio máximo tasado por ley. Un reciente artículo revela cómo desde 2008 las gestoras pueden inflar los costes a través del precio del suelo y las ampliaciones de capital, lo que supone un fraude de ley en la práctica.