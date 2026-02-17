edición general
Viviendas colaborativas y redes de cobijo: el modelo contra la soledad no deseada que impulsan en Asturias las mujeres lesbianas mayores

La idea de vivir una tercera edad tranquila, con compañía y estabilidad, dista de la realidad que afrontan muchas mujeres lesbianas cuando alcanzan esa etapa de la vida. Para ellas, el envejecimiento puede traer consigo soledad no deseada, enclaustramiento e invisibilidad, y es que, hoy por hoy, aún se encuentran con entornos poco inclusivos que derivan en aislamiento. Para hacer frente a esa situación y que las mujeres lesbianas mayores no pierdan autonomía, la Asociación Cantapaxarina ha puesto en marcha un proyecto de viviendas.

| etiquetas: vivienda , colaborativa , mayores , soledad
2 comentarios
#2 Kuruñes3.0
Si es varon joven hetero que se cuelgue la lámpara.
elmileniarismovaallegar #1 elmileniarismovaallegar
No lesbian...no colaborative house...
0 K 6

