“¡Viva España, muera la muerte!”. Un evento en Madrid enreda el rigor y el esperpento de la ciencia contra el envejecimiento

“¡Viva España, muera la muerte!”. Un evento en Madrid enreda el rigor y el esperpento de la ciencia contra el envejecimiento

La mezcla entre ciencia y charlatanería sorprende en un evento celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid. En TransVision se habla de transhumanismo (el movimiento que quiere mejorar a los humanos con tecnologías) de investigación científica y activismo contra la vejez y el sufrimiento (como si alguien estuviera a favor). El organizador es José Luis Cordeiro, el polémico orador que ha seducido al presidente de Argentina, Javier Milei, prometiendo la inmortalidad para 2045. Los siguientes mandatarios a los que quiere agasajar son los populares

#2 daniMate
Que buena manera de atraer idiotas a tu causa que empezar con el grito Viva España

A partir de ahí, ya sabes que cuentas con gente visceral y emocionalmente manipulable
#3 kreator
#2 el público es el que es, los de cuarto milenio y compañia
nopolar #5 nopolar
A me me ha recordado a lo de "viva la muerte" y "muera la inteligencia".
#1 Abril_2025
"Muera la muerte".

Quizás sea un poco drástico. Además, si se mata a la Muerte seguro que entra un becario, como Mort, e igual la lía parda.
Macadam #4 Macadam *
Te pones esta pulserita de España y la muerte ni se acerca

#1 A mí me ha traído a la mente Las intermitencias de la muerte, de Saramago
