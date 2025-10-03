“¡Viva España, muera la muerte!”. Un evento en Madrid enreda el rigor y el esperpento de la ciencia contra el envejecimiento

La mezcla entre ciencia y charlatanería sorprende en un evento celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid. En TransVision se habla de transhumanismo (el movimiento que quiere mejorar a los humanos con tecnologías) de investigación científica y activismo contra la vejez y el sufrimiento (como si alguien estuviera a favor). El organizador es José Luis Cordeiro, el polémico orador que ha seducido al presidente de Argentina, Javier Milei, prometiendo la inmortalidad para 2045. Los siguientes mandatarios a los que quiere agasajar son los populares
| etiquetas: envejecimiento , muerte , transvision , inmortalistas
A partir de ahí, ya sabes que cuentas con gente visceral y emocionalmente manipulable
Quizás sea un poco drástico. Además, si se mata a la Muerte seguro que entra un becario, como Mort, e igual la lía parda.
#1 A mí me ha traído a la mente Las intermitencias de la muerte, de Saramago